Detach
Remove um item a partir de uma determinada posição no array.
CObject* Detach(
Parâmetros
pos
[in] Posição do item apreendido no array.
Valor do Retorno
Ponteiro para a remoção de elementos em caso de sucesso. Retorna NULL se não pode remover o elemento.
Observação
Quando removido a partir do elemento de array, não será removido em qualquer estado do flag de gerenciamento de memória. Ponteiro para o elemento de array retirado a partir dos elementos da liberação após uso.
Exemplo
//--- example for CArrayObj::Detach(int)