DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayObjDetach 

Detach

Remove um item a partir de uma determinada posição no array.

CObject*  Detach(
   int  pos      // Position
   )

Parâmetros

pos

[in] Posição do item apreendido no array.

Valor do Retorno

Ponteiro para a remoção de elementos em caso de sucesso. Retorna NULL se não pode remover o elemento.

Observação

Quando removido a partir do elemento de array, não será removido em qualquer estado do flag de gerenciamento de memória. Ponteiro para o elemento de array retirado a partir dos elementos da liberação após uso.

Exemplo

//--- example for CArrayObj::Detach(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   CObject *object=array.Detach(0);
   if(object==NULL)
     {
      printf("Detach error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use element
   //--- . . .
   //--- delete element
   delete object;
   //--- delete array
   delete array;
  }