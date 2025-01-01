Detach

Remove um item a partir de uma determinada posição no array.

CObject* Detach(

int pos

)

Parâmetros

pos

[in] Posição do item apreendido no array.

Valor do Retorno

Ponteiro para a remoção de elementos em caso de sucesso. Retorna NULL se não pode remover o elemento.

Observação

Quando removido a partir do elemento de array, não será removido em qualquer estado do flag de gerenciamento de memória. Ponteiro para o elemento de array retirado a partir dos elementos da liberação após uso.

Exemplo