CiAlligator
CiAlligator é uma classe do indicador técnico Alligator.
Descrição
A classe CiAlligator fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Alligator.
Declaração
|
class CiAlligator: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Hierarquia de herança
CiAlligator
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Retorna o período médio para a linha das mandíbulas (Jaws)
|
Retorna o deslocamento horizontal da linha das mandíbulas (Jaws)
|
Retorna o período médio para a linha dos dentes (Teeths)
|
Retorna o deslocamento horizontal da linha dos dentes (Teeths)
|
Retorna o período médio para a linha dos lábios (Lips)
|
Retorna o deslocamento horizontal da linha dos lábios (Lips)
|
Retorna o método de média
|
Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar
|
Métodos de Criação
|
|
Cria o indicador
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Retorna o elemento de buffer da linha das mandíbulas (Jaws)
|
Retorna o elemento de buffer da linha dos dentes (Teeths)
|
Retorna o elemento de buffer da linha dos lábios (Lips)
|
Entrada/saída
|
|
virtual Type
|
Retorna o identificador do tipo de objeto
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription