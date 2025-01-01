DocumentaçãoSeções
O método retorna o valor do enumerador ENUM_APPLIED_PRICE como uma string.

string  PriceDescription(
   const int  val      // value
   ) const

Parâmetros

val

[in]  Valor do enumerador ENUM_APPLIED_PRICE.

Valor de retorno

O valor do enumerador ENUM_APPLIED_PRICE como uma string.