- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Shift
Desloca um item a partir de uma dada posição no array para um deslocamento determinado.
bool Shift(
Parâmetros
pos
[in] Posição do array de elemento movido
shift
[in] O valor de deslocamento (tanto positivo como negativo).
Valor do Retorno
verdadeiro se com sucesso, falso - não pode mover o item.
Exemplo
//--- example for CArrayObj::Shift(int,int)