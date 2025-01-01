- CSpreadBuffer
- CTimeBuffer
- CTickVolumeBuffer
- CRealVolumeBuffer
- CDoubleBuffer
- COpenBuffer
- CHighBuffer
- CLowBuffer
- CCloseBuffer
- CIndicatorBuffer
- CSeries
- CPriceSeries
- CIndicator
- CIndicators
Base e Indicador Técnico Auxiliar e Classes de TimeSeries
Esta seção contém os detalhes técnicos de base, indicador técnico auxiliar, classes de timeSeries e a descrição dos componentes correspondentes na biblioteca padrão MQL5.
|
Classe/grupo
|
Descrição
|
Histórico da classe de buffer do spread
|
Histórico da classe de buffer dos tempos de abertura das barras
|
Histórico da classe de buffer dos volumes de ticks
|
Histórico da classe de buffer dos volumes reais
|
Classe base do tipo double de buffer de dados
|
Classe de buffer da abertura de preço na barra
|
Classe de buffer da máxima de preço na barra
|
Classe de buffer da mínima de preço na barra
|
Classe de buffer do fechamento de preço na barra
|
Classe de buffer de indicador técnico
|
Classe de base para o acesso aos dados de timeseries
|
Classe de base para o acesso a dados dos preços
|
Classe de base do indicador técnico
|
Indicador técnico e coleção de séries
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CObject