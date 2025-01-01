Base e Indicador Técnico Auxiliar e Classes de TimeSeries

Esta seção contém os detalhes técnicos de base, indicador técnico auxiliar, classes de timeSeries e a descrição dos componentes correspondentes na biblioteca padrão MQL5.

Classe/grupo Descrição CSpreadBuffer Histórico da classe de buffer do spread CTimeBuffer Histórico da classe de buffer dos tempos de abertura das barras CTickVolumeBuffer Histórico da classe de buffer dos volumes de ticks CRealVolumeBuffer Histórico da classe de buffer dos volumes reais CDoubleBuffer Classe base do tipo double de buffer de dados COpenBuffer Classe de buffer da abertura de preço na barra CHighBuffer Classe de buffer da máxima de preço na barra CLowBuffer Classe de buffer da mínima de preço na barra CCloseBuffer Classe de buffer do fechamento de preço na barra CIndicatorBuffer Classe de buffer de indicador técnico CSeries Classe de base para o acesso aos dados de timeseries CPriceSeries Classe de base para o acesso a dados dos preços CIndicator Classe de base do indicador técnico CIndicators Indicador técnico e coleção de séries