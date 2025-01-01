DocumentaçãoSeções
Base e Indicador Técnico Auxiliar e Classes de TimeSeries

Esta seção contém os detalhes técnicos de base, indicador técnico auxiliar, classes de timeSeries e a descrição dos componentes correspondentes na biblioteca padrão MQL5.

Classe/grupo

Descrição

CSpreadBuffer

Histórico da classe de buffer do spread

CTimeBuffer

Histórico da classe de buffer dos tempos de abertura das barras

CTickVolumeBuffer

Histórico da classe de buffer dos volumes de ticks

CRealVolumeBuffer

Histórico da classe de buffer dos volumes reais

CDoubleBuffer

Classe base do tipo double de buffer de dados

COpenBuffer

Classe de buffer da abertura de preço na barra

CHighBuffer

Classe de buffer da máxima de preço na barra

CLowBuffer

Classe de buffer da mínima de preço na barra

CCloseBuffer

Classe de buffer do fechamento de preço na barra

CIndicatorBuffer

Classe de buffer de indicador técnico

CSeries

Classe de base para o acesso aos dados de timeseries

CPriceSeries

Classe de base para o acesso a dados dos preços

CIndicator

Classe de base do indicador técnico

CIndicators

Indicador técnico e coleção de séries

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare