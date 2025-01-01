Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCIndicatorBufferResize HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart BufferResize Define o tamanho do buffer do indicador. virtual bool BufferResize( const int size // size ) Parâmetros size [in] Novo tamanho do buffer Valor de retorno verdadeiro - se bem sucedido, falso - do contrário. Observação Todos os buffers do indicador tem o mesmo tamanho. Create BarsCalculated