BufferResize

Define o tamanho do buffer do indicador.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // size
   )

Parâmetros

size

[in]  Novo tamanho do buffer

Valor de retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - do contrário.

Observação

Todos os buffers do indicador tem o mesmo tamanho.