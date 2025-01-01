- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
MinValue
Retorna o valor e índice de elemento mínimo do buffer especificado em intervalo determinado.
|
double MinValue(
Parâmetros
buffer_num
[in] Número de Buffer para procurar o valor.
start
[in] Iniciando o índice.
count
[in] Número de elementos para proceder.
index
[out] Referente a variável do tipo int para o índice de elemento mínimo.
Valor de retorno
O valor do elemento mínimo do buffer especificado em intervalo determinado.
Observação
O índice do elemento mínimo do buffer é armazenado dentro do índice variável, transmitido pela referência.