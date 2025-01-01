DocumentaçãoSeções
Retorna o valor e índice de elemento mínimo do buffer especificado em intervalo determinado.

double  MinValue(
   const int   buffer_num,     // buffer number
   const int   start,          // starting index
   const int   count,          // number of elements to proceed
   int&        index           // reference
   ) const

Parâmetros

buffer_num

[in]  Número de Buffer para procurar o valor.

start

[in]  Iniciando o índice.

count

[in]  Número de elementos para proceder.

index

[out]  Referente a variável do tipo int para o índice de elemento mínimo.

Valor de retorno

O valor do elemento mínimo do buffer especificado em intervalo determinado.

Observação

O índice do elemento mínimo do buffer é armazenado dentro do índice variável, transmitido pela referência.