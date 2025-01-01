MinValue

Retorna o valor e índice de elemento mínimo do buffer especificado em intervalo determinado.

double MinValue(

const int buffer_num,

const int start,

const int count,

int& index

) const

Parâmetros

buffer_num

[in] Número de Buffer para procurar o valor.

start

[in] Iniciando o índice.

count

[in] Número de elementos para proceder.

index

[out] Referente a variável do tipo int para o índice de elemento mínimo.

Valor de retorno

O valor do elemento mínimo do buffer especificado em intervalo determinado.

Observação

O índice do elemento mínimo do buffer é armazenado dentro do índice variável, transmitido pela referência.