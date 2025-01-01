DocumentaçãoSeções
IsSorted

Obtém assinatura do array ordenado para uma opção específica.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // Sorting mode
   ) const

Parâmetros

mode=0

[in]  Versão de teste da classificação.

Valor do Retorno

Flag da lista ordenada. Se a lista é classificada pela versão específica - verdadeiro, do contrário - falso.

Observação

O sinal do array ordenado não pode ser alterado diretamente. O sinal classificado define o método Sort () e resetará qualquer métodos para adicionar / inserir exceto o InsertSort (...).

Exemplo

//--- example for CArray::IsSorted()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- check sorted
   if(array.IsSorted())
     {
      //--- use methods for sorted array
      //--- ...
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }
