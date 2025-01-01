IsSorted
Obtém assinatura do array ordenado para uma opção específica.
bool IsSorted(
Parâmetros
mode=0
[in] Versão de teste da classificação.
Valor do Retorno
Flag da lista ordenada. Se a lista é classificada pela versão específica - verdadeiro, do contrário - falso.
Observação
O sinal do array ordenado não pode ser alterado diretamente. O sinal classificado define o método Sort () e resetará qualquer métodos para adicionar / inserir exceto o InsertSort (...).
Exemplo
//--- example for CArray::IsSorted()