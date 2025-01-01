DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayObjUpdate 

Update

Altera o elemento no array de posição específica.

bool  Update(
   int       pos,         // Position
   CObject*  element      // Value
   )

Parâmetros

pos

[in] Posição do elemento no array para alterar

element

[in] Elemento de novo valor

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso; falso - não pode alterar o elemento.

Observação

O elemento não muda se um parâmetro passar por um ponteiro inválido (isto é NULO). Se ativado o gerenciamento de memória, o espaço reservado de memória é liberado.

Exemplo

//--- example for CArrayObj::Update(int,CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- update element
   if(!array.Update(0,new CObject))
     {
      printf("Update error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }