Update

Altera o elemento no array de posição específica.

bool Update(

int pos,

CObject* element

)

Parâmetros

pos

[in] Posição do elemento no array para alterar

element

[in] Elemento de novo valor

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso; falso - não pode alterar o elemento.

Observação

O elemento não muda se um parâmetro passar por um ponteiro inválido (isto é NULO). Se ativado o gerenciamento de memória, o espaço reservado de memória é liberado.

Exemplo