CiDEMA
CiDEMA é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Double Exponential Moving Average.
Descrição
A classe CiDEMA possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador Double Exponential Moving Average.
Declaração
|
class CiDEMA: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Hierarquia de herança
CiDEMA
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Retorna o período médio
|
Retorna o deslocamento horizontal
|
Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar
|
Métodos de Criação
|
|
Cria o indicador
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Retorna o elemento de buffer
|
Entrada/saída
|
|
virtual Type
|
Retorna o identificador do tipo de objeto
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription