CiOsMA
CiOsMA é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Moving Average of Oscillator (histograma MACD).
Descrição
A classe CiOsMA fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Moving Average of Oscillator (histograma MACD).
Declaração
|
class CiOsMA: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Hierarquia de herança
CiOsMA
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Retorna o período médio da EMA rápida
|
Retorna o período médio da EMA lenta
|
Retorna o período médio da linha de sinal
|
Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar
|
Métodos de Criação
|
|
Cria o indicador
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Retorna o elemento de buffer
|
Entrada/saída
|
|
virtual Type
|
Retorna o identificador do tipo de objeto
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription