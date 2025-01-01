DocumentaçãoSeções
CiStochastic 

CiStochastic

CiStochastic é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Stochastic Oscillator.

Descrição

A classe CiStochastic fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Stochastic Oscillator.

Declaração

   class CiStochastic: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiStochastic

Métodos de classe

Atributos

 

Kperiod

Retorna o período médio para a linha %K

Dperiod

Retorna o período médio para a linha %D

Slowing

Retorna o período de desaceleração

MaMethod

Retorna o método de média

PriceField

Tipo de Preço (Low/High ou Close/Close) para aplicar

Métodos de Criação

 

Create

Cria o indicador

Métodos de Acesso aos Dados

 

Main

Retorna o elemento de buffer da linha base

Signal

Retorna o elemento de buffer da linha de sinal

Entrada/saída

 

virtual Type

Retorna o identificador do tipo de objeto

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription