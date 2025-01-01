CiStochastic
CiStochastic é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Stochastic Oscillator.
Descrição
A classe CiStochastic fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Stochastic Oscillator.
Declaração
|
class CiStochastic: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Hierarquia de herança
CiStochastic
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Retorna o período médio para a linha %K
|
Retorna o período médio para a linha %D
|
Retorna o período de desaceleração
|
Retorna o método de média
|
Tipo de Preço (Low/High ou Close/Close) para aplicar
|
Métodos de Criação
|
|
Cria o indicador
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Retorna o elemento de buffer da linha base
|
Retorna o elemento de buffer da linha de sinal
|
Entrada/saída
|
|
virtual Type
|
Retorna o identificador do tipo de objeto
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription