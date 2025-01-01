- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Maximum
Retorna o índice do elemento máximo do buffer especificado em intervalo determinado.
int Maximum(
Parâmetros
buffer_num
[in] Número de Buffer para procurar o valor.
start
[in] Iniciando o índice de pesquisa.
count
[in] Número de elementos a pesquisar.
Valor de retorno
Índice do elemento máxima do buffer especificado em intervalo determinado.