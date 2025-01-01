CiATR
CiATR é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Average True Range.
Descrição
A classe CiATR possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador Average True Range.
Declaração
class CiATR: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Hierarquia de herança
CiATR
Métodos de classe
Atributos
Retorna o período médio
Métodos de Criação
|
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
|
Retorna o elemento de buffer
Entrada/saída
|
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription