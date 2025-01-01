CiBands
CiBands é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Bollinger Bands®.
Descrição
A classe CiBands possibilita a criação e o acesso aos dados do indicador Bollinger Bands.
Declaração
class CiBands: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Trend.mqh>
Hierarquia de herança
CiBands
Métodos de classe
Atributos
Retorna o período médio
Retorna o deslocamento horizontal
Retorna o desvio
Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar
Métodos de Criação
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
Retorna o elemento de buffer da linha base
Retorna o elemento de buffer da linha superior
Retorna o elemento de buffer da linha inferior
Entrada/saída
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription