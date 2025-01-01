DocumentaçãoSeções
CiBands

CiBands é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Bollinger Bands®.

Descrição

A classe CiBands possibilita a criação e o acesso aos dados do indicador Bollinger Bands.

Declaração

   class CiBands: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiBands

Métodos de classe

Atributos

 

MaPeriod

Retorna o período médio

MaShift

Retorna o deslocamento horizontal

Deviation

Retorna o desvio

Applied

Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar

Métodos de Criação

 

Create

Cria o indicador

Métodos de Acesso aos Dados

 

Base

Retorna o elemento de buffer da linha base

Upper

Retorna o elemento de buffer da linha superior

Lower

Retorna o elemento de buffer da linha inferior

Entrada/saída

 

virtual Type

Retorna o identificador do tipo de objeto

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription