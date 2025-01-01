CiBWMFI
CiBWMFI é uma classe do Índice de Facilitação do Mercado pelo indicador técnico Bill Williams.
Descrição
A classe CiBWMFI fornece a criação, setup e acesso aos dados do Índice de Facilitação do Mercado pelo indicador técnico Bill Williams.
Declaração
class CiBWMFI: public CIndicator
Título
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Hierarquia de herança
CiBWMFI
Métodos de classe
Atributos
Retorna o tipo de volume para aplicar
Métodos de Criação
|
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
|
Retorna o elemento de buffer
Entrada/saída
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription