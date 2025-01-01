Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCIndicatorAddToChart HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart AddToChart Adiciona o indicador no gráfico. bool AddToChart( const long chart, // chart ID const int subwin // chart subwindow ) Parâmetros chart [in] ID do Gráfico subwin [in] Sub-janela do gráfico. Valor de retorno verdadeiro - se bem sucedido; falso - se com erro. VolumeDescription DeleteFromChart