- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Clear
Remove todos os elementos do array sem a liberação do array de memória.
|
void Clear()
Valor do Retorno
Não tem.
Observação
Se ativado o gerenciamento de memória, a memória e os itens excluídos estarão isentos.
Exemplo
|
//--- example for CArrayObj::Clear()