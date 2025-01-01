DocumentaçãoSeções
Clear

Remove todos os elementos do array sem a liberação do array de memória.

void  Clear()

Valor do Retorno

Não tem.

Observação

Se ativado o gerenciamento de memória, a memória e os itens excluídos estarão isentos.

Exemplo

//--- example for CArrayObj::Clear()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- clear array
   array.Clear();
   //--- delete array
   delete array;
  }