PeriodDescription

Obtém a representação da string do enumerador especificado ENUM_TIMEFRAMES.

string  PeriodDescription(
   const int  val=0      // value
   )

Parâmetros

val=0

[in]  Valor para converter.

Valor de retorno

A representação da string do enumerador ENUM_TIMEFRAMES.

Observação

Se o valor não for especificado ou for igual a zero, retorna o prazo das timeseries ou indicador.