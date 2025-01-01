Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCSeriesPeriodDescription NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription PeriodDescription Obtém a representação da string do enumerador especificado ENUM_TIMEFRAMES. string PeriodDescription( const int val=0 // value ) Parâmetros val=0 [in] Valor para converter. Valor de retorno A representação da string do enumerador ENUM_TIMEFRAMES. Observação Se o valor não for especificado ou for igual a zero, retorna o prazo das timeseries ou indicador. Refresh CPriceSeries