MaxValue

Retorna o valor e o índice de elemento máximo do buffer especificado em intervalo determinado.

double MaxValue(

const int buffer_num,

const int start,

const int count,

int& index

) const

Parâmetros

buffer_num

[in] Número de Buffer para procurar o valor.

start

[in] Iniciando o índice.

count

[in] Número de elementos para proceder.

index

[out] Referente a variável do tipo int para o índice do elemento máximo.

Valor de retorno

O valor do elemento máximo do buffer especificado em intervalo determinado.

Observação

O índice do elemento de buffer máximo é armazenado dentro do índice variável, transmitido por referência.