- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
MaxValue
Retorna o valor e o índice de elemento máximo do buffer especificado em intervalo determinado.
|
double MaxValue(
Parâmetros
buffer_num
[in] Número de Buffer para procurar o valor.
start
[in] Iniciando o índice.
count
[in] Número de elementos para proceder.
index
[out] Referente a variável do tipo int para o índice do elemento máximo.
Valor de retorno
O valor do elemento máximo do buffer especificado em intervalo determinado.
Observação
O índice do elemento de buffer máximo é armazenado dentro do índice variável, transmitido por referência.