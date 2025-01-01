- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
CiIchimoku
CiIchimoku é uma classe destinada ao do indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo.
Descrição
A classe CiIchimoku possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Declaração
|
class CiIchimoku: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Hierarquia de herança
CiIchimoku
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Retorna o período TenkanSen
|
Retorna o período KijunSen
|
Retorna o período SenkouSpanB
|
Métodos de Criação
|
|
Cria o indicador
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Retorna o elemento de buffer da linha TenkanSen
|
Retorna o elemento de buffer da linha KijunSen
|
Retorna o elemento de buffer da linha SenkouSpanA
|
Retorna o elemento de buffer da linha SenkouSpanB
|
Retorna o elemento de buffer da linha ChikouSpan
|
Entrada/saída
|
|
virtual Type
|
Retorna o identificador do tipo de objeto
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription