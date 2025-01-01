DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 

CiIchimoku

CiIchimoku é uma classe destinada ao do indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo.

Descrição

A classe CiIchimoku possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador Ichimoku Kinko Hyo.

Declaração

   class CiIchimoku: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

Métodos de classe

Atributos

 

TenkanSenPeriod

Retorna o período TenkanSen

KijunSenPeriod

Retorna o período KijunSen

SenkouSpanBPeriod

Retorna o período SenkouSpanB

Métodos de Criação

 

Create

Cria o indicador

Métodos de Acesso aos Dados

 

TenkanSen

Retorna o elemento de buffer da linha TenkanSen

KijunSen

Retorna o elemento de buffer da linha KijunSen

SenkouSpanA

Retorna o elemento de buffer da linha SenkouSpanA

SenkouSpanB

Retorna o elemento de buffer da linha SenkouSpanB

ChinkouSpan

Retorna o elemento de buffer da linha ChikouSpan

Entrada/saída

 

virtual Type

Retorna o identificador do tipo de objeto

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription