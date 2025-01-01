CiSAR
CiSAR é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Parabolic Stop And Reverse System.
Descrição
A classe CiSAR possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador Parabolic Stop And Reverse System.
Declaração
class CiSAR: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Trend.mqh>
Hierarquia de herança
CiSAR
Métodos de classe
Atributos
Retorna o passo para o aumento da velocidade
Retorna o coeficiente de preço seguinte
Métodos de Criação
Cria o indicador
Métodos de Acesso aos Dados
Retorna o elemento de buffer
Entrada/saída
virtual Type
Retorna o identificador do tipo de objeto
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription