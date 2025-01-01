DocumentaçãoSeções
CiSAR

CiSAR é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Parabolic Stop And Reverse System.

Descrição

A classe CiSAR possibilita a criação, setup e acesso aos dados do indicador Parabolic Stop And Reverse System.

Declaração

   class CiSAR: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiSAR

Métodos de classe

Atributos

 

SarStep

Retorna o passo para o aumento da velocidade

Maximum

Retorna o coeficiente de preço seguinte

Métodos de Criação

 

Create

Cria o indicador

Métodos de Acesso aos Dados

 

Main

Retorna o elemento de buffer

Entrada/saída

 

virtual Type

Retorna o identificador do tipo de objeto

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription