- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Cria um novo elemento do array na posição determinada.
|
bool CreateElement(
Parâmetros
index
[in] posição em que deseja-se criar um novo elemento.
Valor do Retorno
verdadeiro se obteve êxito, falso - não pode criar o elemento.
Observação
Método CreateElement (int) na classe CArrayObj sempre retorna falso e não executa qualquer ação. Se necessário, em uma classe derivada, o método CreateElement (int) deve ser implementado.
Exemplo
|
//--- example for CArrayObj::CreateElement(int)