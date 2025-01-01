DocumentaçãoSeções
CreateElement

Cria um novo elemento do array na posição determinada.

bool  CreateElement(
   int  index      // Position
   )

Parâmetros

index

[in] posição em que deseja-se criar um novo elemento.

Valor do Retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso - não pode criar o elemento.

Observação

Método CreateElement (int) na classe CArrayObj sempre retorna falso e não executa qualquer ação. Se necessário, em uma classe derivada, o método CreateElement (int) deve ser implementado.

Exemplo

//--- example for CArrayObj::CreateElement(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        size=100;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- fill array
   array.Reserve(size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(!array.CreateElement(i))
        {
         printf("Element create error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }
