CiMACD

CiMACD é uma classe destinada ao uso do indicador técnico Moving Averages Convergence-Divergence.

Descrição

A classe CiMACD fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador Moving Averages Convergence-Divergence.

Declaração

   class CiMACD: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiMACD

Métodos de classe

Atributos

 

FastEmaPeriod

Retorna o período médio da EMA rápida

SlowEmaPeriod

Retorna o período médio da EMA lenta

SignalPeriod

Retorna o período médio da linha de sinal

Applied

Retorna o tipo de preço ou manipulador para aplicar

Métodos de Criação

 

Create

Cria o indicador

Métodos de Acesso aos Dados

 

Main

Retorna o elemento de buffer da linha principal

Signal

Retorna o elemento de buffer da linha de sinal

Entrada/saída

 

virtual Type

Retorna o identificador do tipo de objeto

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription