CArray

CArray é uma classe base de array dinâmica de variáveis.

Descrição

Classe CArray possibilita trabalhar com um array dinâmico de variáveis na parte dos atributos de gerenciamento de alocação da memória, ordenação e trabalho com arquivos.

Declaração

class CArray : public CObject

Título

#include <Arrays\Array.mqh>

Hierarquia de herança CObject CArray Descendentes diretos CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Métodos de classe

Atributos Step Obtém o tamanho do incremento de passo do array Step Defina o tamanho do incremento do array Total Obtém o número de elementos no array Available Obtém o número de elementos livres do array que estão disponíveis sem alocação de memória adicional Max Obtém o tamanho máximo possível do array sem realocação de memória IsSorted Obtém assinatura do array ordenado para uma opção específica SortMode Obtém a versão do array de classificação Métodos claros Clear Exclui todos os elementos do array, sem liberação de memória Classificar métodos Sort Classifica um array para uma opção específica Entrada/saída virtual Save Salva array de dados no arquivo virtual Load Carrega array de dados a partir de um arquivo