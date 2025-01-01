CArray
CArray é uma classe base de array dinâmica de variáveis.
Descrição
Classe CArray possibilita trabalhar com um array dinâmico de variáveis na parte dos atributos de gerenciamento de alocação da memória, ordenação e trabalho com arquivos.
Declaração
|
class CArray : public CObject
Título
|
#include <Arrays\Array.mqh>
|
Hierarquia de herança
CArray
Descendentes diretos
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Obtém o tamanho do incremento de passo do array
|
Defina o tamanho do incremento do array
|
Obtém o número de elementos no array
|
Obtém o número de elementos livres do array que estão disponíveis sem alocação de memória adicional
|
Obtém o tamanho máximo possível do array sem realocação de memória
|
Obtém assinatura do array ordenado para uma opção específica
|
Obtém a versão do array de classificação
|
Métodos claros
|
|
Exclui todos os elementos do array, sem liberação de memória
|
Classificar métodos
|
|
Classifica um array para uma opção específica
|
Entrada/saída
|
|
virtual Save
|
Salva array de dados no arquivo
|
virtual Load
|
Carrega array de dados a partir de um arquivo