CArray é uma classe base de array dinâmica de variáveis.

Descrição

Classe CArray possibilita trabalhar com um array dinâmico de variáveis na parte dos atributos de gerenciamento de alocação da memória, ordenação e trabalho com arquivos.

Declaração

   class CArray : public CObject

Título

   #include <Arrays\Array.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

Descendentes diretos

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Métodos de classe

Atributos

 

Step

Obtém o tamanho do incremento de passo do array

Step

Defina o tamanho do incremento do array

Total

Obtém o número de elementos no array

Available

Obtém o número de elementos livres do array que estão disponíveis sem alocação de memória adicional

Max

Obtém o tamanho máximo possível do array sem realocação de memória

IsSorted

Obtém assinatura do array ordenado para uma opção específica

SortMode

Obtém a versão do array de classificação

Métodos claros

 

Clear

Exclui todos os elementos do array, sem liberação de memória

Classificar métodos

 

Sort

Classifica um array para uma opção específica

Entrada/saída

 

virtual Save

Salva array de dados no arquivo

virtual Load

Carrega array de dados a partir de um arquivo

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

 