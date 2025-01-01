DocumentaçãoSeções
CSeries

CSeries é uma classe base para o acesso a dados das timeseries da Biblioteca Padrão.

Descrição

A classe CSeries fornece o acesso simplificado as funções TimeSeries MQL5 para todos os seus descendentes.

Declaração

   class CSeries: public CArrayObj

Título

   #include <Indicators\Series.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

Descendentes diretos

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Métodos de classe

Atributos

 

Name

Obtém o nome das timeseries ou indicador

BuffersTotal

Obtém o número dos buffers das timeseries ou indicador

Timeframe

Obtém o flag do timeframe das timeseries ou indicador

Symbol

Obtém o símbolo da timeseries ou indicador

Period

Obtém o período das timeseries ou indicador

RefreshCurrent

Obtém/Define o flag de atualização dos dados atuais

Métodos de Acesso aos Dados

 

virtual BufferResize

Define o tamanho do buffer das timeseries ou indicador

Métodos de Atualização dos Dados

 

virtual Refresh

Atualizar os dados das timeseries ou indicador

PeriodDescription

Obtém o período como uma string

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast