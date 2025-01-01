CSeries

CSeries é uma classe base para o acesso a dados das timeseries da Biblioteca Padrão.

Descrição

A classe CSeries fornece o acesso simplificado as funções TimeSeries MQL5 para todos os seus descendentes.

Declaração

class CSeries: public CArrayObj

Título

#include <Indicators\Series.mqh>

Hierarquia de herança CObject CArray CArrayObj CSeries Descendentes diretos CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Métodos de classe

Atributos Name Obtém o nome das timeseries ou indicador BuffersTotal Obtém o número dos buffers das timeseries ou indicador Timeframe Obtém o flag do timeframe das timeseries ou indicador Symbol Obtém o símbolo da timeseries ou indicador Period Obtém o período das timeseries ou indicador RefreshCurrent Obtém/Define o flag de atualização dos dados atuais Métodos de Acesso aos Dados virtual BufferResize Define o tamanho do buffer das timeseries ou indicador Métodos de Atualização dos Dados virtual Refresh Atualizar os dados das timeseries ou indicador PeriodDescription Obtém o período como uma string