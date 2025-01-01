CSeries
CSeries é uma classe base para o acesso a dados das timeseries da Biblioteca Padrão.
Descrição
A classe CSeries fornece o acesso simplificado as funções TimeSeries MQL5 para todos os seus descendentes.
Declaração
class CSeries: public CArrayObj
Título
#include <Indicators\Series.mqh>
Hierarquia de herança
CSeries
Descendentes diretos
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
Métodos de classe
Atributos
Obtém o nome das timeseries ou indicador
Obtém o número dos buffers das timeseries ou indicador
Obtém o flag do timeframe das timeseries ou indicador
Obtém o símbolo da timeseries ou indicador
Obtém o período das timeseries ou indicador
Obtém/Define o flag de atualização dos dados atuais
Métodos de Acesso aos Dados
virtual BufferResize
Define o tamanho do buffer das timeseries ou indicador
Métodos de Atualização dos Dados
virtual Refresh
Atualizar os dados das timeseries ou indicador
Obtém o período como uma string
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast