CompareArray

Compara o array com outro array.

bool  CompareArray(
   const CArrayObj*  src      // Pointer to the source
   ) const

Parâmetros

src

[in] Ponteiro para uma instância de classe CArrayObj - a fonte de elementos de comparação.

Valor do Retorno

Verdadeiro se arrays são iguais, falso - se não.

Exemplo

//--- example for CArrayObj::CompareArray(const CArrayObj*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- fill source array
   //--- . . .
   //--- compare with another array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- delete arrays
   delete src;
   delete array;
  }
