//--- example for CArrayObj::DeleteRange(int,int)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add arrays elements

//--- . . .

//--- delete elements

if(!array.DeleteRange(0,10))

{

printf("Delete error");

delete array;

return;

}

//--- delete array

delete array;

}