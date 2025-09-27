Calendario Economico
Commercio all'ingrosso canadese su base mensile (Canada Wholesale Trade m/m)
|Medio
|1.2%
|0.1%
|
1.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.4%
|
1.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il commercio all'ingrosso canadese su base mensile riflette una variazione del valore delle merci vendute in Canada al livello dell'ingrosso nel mese specificato rispetto al mese precedente. I dati provenienti da diverse fonti sono utilizzati per il calcolo degli indicatori, comprese le fonti amministrative e l'indagine mensile dei rappresentanti del settore del commercio all'ingrosso.
Il calcolo non include i dati sui semi oleosi e sui cereali, sul petrolio e sui prodotti petroliferi all'ingrosso. Il calcolo riguarda i beni durevoli utilizzati nella produzione (attrezzature agricole e di produzione, camion, ecc.). Le merci esportate sono incluse nel calcolo. I grossisti sono aziende che vendono grandi quantità di beni, compresi produttori e rivenditori; vendono fisicamente da magazzini e su portali elettronici.
Il commercio all'ingrosso fornisce circa il 5-6% del prodotto interno lordo. Pertanto, l'indice del commercio all'ingrosso è una misura importante della salute dell'economia nazionale. La comunità imprenditoriale utilizza questi dati per analizzare l'efficacia del mercato. Gli organi direttivi tengono conto dell'indicatore quando sviluppano la politica fiscale.
Una variazione dei prezzi all'ingrosso porta a cambiamenti a breve termine nei prezzi al dettaglio, quindi i commerci all'ingrosso sono un importante indicatore principale dell'inflazione al consumo nel paese. La crescita dell'indicatore può influenzare positivamente le quotazioni CAD.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Commercio all'ingrosso canadese su base mensile (Canada Wholesale Trade m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
