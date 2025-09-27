L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero del Markit mostra i cambiamenti nelle condizioni economiche nel settore industriale canadese nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in oltre 400 aziende private del settore manifatturiero.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti nelle condizioni aziendali. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Gli intervistati vengono interpellati in merito a cinque parametri principali: produzione, nuovi ordini, consegne dei fornitori, livelli di inventario e ambiente occupazionale. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. Il PMI è un indice composito, con cinque indici individuali con i seguenti pesi: nuovi ordini, 0,3, produzione, 0,25, occupazione, 0,2, tempi di consegna dei fornitori, 0,15, stock di articoli acquistati, 0,1.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di economiche.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore manifatturiero. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI manifatturiero è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per il dollaro canadese.

Ultimi valori: