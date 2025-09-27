CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Canada (PMI) (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 48.3 46.1
46.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
47.8
48.3
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero del Markit mostra i cambiamenti nelle condizioni economiche nel settore industriale canadese nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in oltre 400 aziende private del settore manifatturiero.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti nelle condizioni aziendali. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Gli intervistati vengono interpellati in merito a cinque parametri principali: produzione, nuovi ordini, consegne dei fornitori, livelli di inventario e ambiente occupazionale. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. Il PMI è un indice composito, con cinque indici individuali con i seguenti pesi: nuovi ordini, 0,3, produzione, 0,25, occupazione, 0,2, tempi di consegna dei fornitori, 0,15, stock di articoli acquistati, 0,1.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di economiche.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore manifatturiero. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI manifatturiero è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per il dollaro canadese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Canada (PMI) (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
48.3
46.1
46.1
lug 2025
46.1
46.9
45.6
giu 2025
45.6
47.0
46.1
mag 2025
46.1
44.9
45.3
apr 2025
45.3
46.2
46.3
mar 2025
46.3
48.1
47.8
feb 2025
47.8
51.1
51.6
gen 2025
51.6
51.1
52.2
dic 2024
52.2
49.8
52.0
nov 2024
52.0
49.0
51.1
ott 2024
51.1
48.6
50.4
set 2024
50.4
48.7
49.5
ago 2024
49.5
49.2
47.8
lug 2024
47.8
49.8
49.3
giu 2024
49.3
47.9
49.3
mag 2024
49.3
47.9
49.4
apr 2024
49.4
47.8
49.8
mar 2024
49.8
49.4
49.7
feb 2024
49.7
47.1
48.3
gen 2024
48.3
46.2
45.4
dic 2023
45.4
48.1
47.7
nov 2023
47.7
48.0
48.6
ott 2023
48.6
47.7
47.5
set 2023
47.5
48.3
48.0
ago 2023
48.0
49.2
49.6
lug 2023
49.6
48.9
48.8
giu 2023
48.8
49.6
49.0
mag 2023
49.0
49.4
50.2
apr 2023
50.2
50.5
48.6
mar 2023
48.6
51.7
52.4
feb 2023
52.4
50.1
51.0
gen 2023
51.0
49.4
49.2
dic 2022
49.2
49.2
49.6
nov 2022
49.6
49.3
48.8
ott 2022
48.8
49.2
49.8
set 2022
49.8
50.6
48.7
ago 2022
48.7
53.6
52.5
lug 2022
52.5
55.7
54.6
giu 2022
54.6
56.6
56.8
mag 2022
56.8
57.6
56.2
apr 2022
56.2
57.9
58.9
mar 2022
58.9
56.5
56.6
feb 2022
56.6
56.4
56.2
gen 2022
56.2
56.9
56.5
dic 2021
56.5
57.5
57.2
nov 2021
57.2
57.4
57.7
ott 2021
57.7
57.2
57.0
set 2021
57.0
56.8
57.2
ago 2021
57.2
56.4
56.2
lug 2021
56.2
56.8
56.5
123
