Calendario Economico
Tasso di disoccupazione canadese (Canada Unemployment Rate)
|Medio
|7.1%
|7.0%
|
6.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|7.2%
|
7.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il tasso di disoccupazione in Canada è una percentuale di lavoratori disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. I disoccupati sono quelli senza lavoro che hanno cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane.
I dati sulla disoccupazione sono calcolati sulla base di un'indagine regolare sulla popolazione a livello nazionale. L'indagine è condotta su tutto il territorio nazionale. Le seguenti categorie non sono incluse nel sondaggio:
- persone che vivono nelle riserve e in altri insediamenti aborigeni nelle province
- membri a tempo pieno delle forze armate canadesi
- persone che vivono in aree estremamente remote con densità di popolazione molto bassa
La caratteristica specifica del calcolo della disoccupazione canadese è che l'indagine sul lavoro include i quindicenni, a differenza della maggior parte degli altri paesi sviluppati, dove la popolazione della forza lavoro include cittadini di età superiore ai 15 anni. La metodologia di calcolo in Canada include anche il calcolo degli annunci di ricerca di lavoro sulla stampa e sui portali Internet, mentre negli Stati Uniti e in Europa,solo le persone ufficialmente registrate presso gli enti statali sono ufficialmente considerate disoccupate.
I dati presentati sono destagionalizzati.
Il tasso di disoccupazione è il principale indicatore dello stato del mercato del lavoro e uno degli indicatori chiave dello sviluppo economico del paese. La crescita della disoccupazione è vista come un indicatore principale del declino dell'attività dei consumatori. La Banca del Canada utilizza i dati sulla disoccupazione per preparare stime e previsioni. Inoltre, il tasso di disoccupazione influenza la decisione sui tassi di interesse della BOC. Più basso è il tasso di disoccupazione, più favorevole è il suo effetto sulle quotazioni del dollaro canadese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di disoccupazione canadese (Canada Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
