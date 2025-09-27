Le vendite di produzione canadesi su base mensile mostrano una variazione del valore in dollari dei beni venduti dalle società del settore industriale canadese in un dato mese rispetto al precedente.

Le statistiche canadesi calcolano l’indicatore in base ai risultati di un sondaggio mensile sulle aziende manifatturiere. Da marzo 2017, l’indagine mensile dei produttori pubblica stime a livello di settore per le vendite deflazionate dei prezzi dei manufatti. Inoltre, l'indagine riflette i dati sulle scorte, gli ordini ricevuti e gli ordini di produzione in sospeso. Il campionamento dell'indagine copre tutti i settori industriali del Canada, tra cui la produzione alimentare, la produzione di tabacco e bevande, la produzione tessile e di cuoio, i prodotti chimici, l'industria automobilistica, la lavorazione di minerali, prodotti elettrici, ecc.

La complessa analisi dei dati dell'indagine riflette lo stato del settore industriale del Canada. L'indicatore delle vendite viene utilizzato nel calcolo del PIL nazionale e anche come componente di indicatori economici compositi. La crescita delle vendite indica un aumento dell'attività produttiva.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.

Ultimi valori: