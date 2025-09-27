CalendarioSezioni

Conto corrente canadese (Canada Current Account)

Canada
CAD, Dollaro canadese
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Trade
Medio $​-21.162 B $​-3.189 B
$​-1.317 B
$​-15.673 B
$​-21.162 B
Il conto corrente del Canada riflette la bilancia commerciale netta (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto dei fattori dei residenti negli Stati Uniti (come interessi, dividendi, ecc.) e i pagamenti netti di trasferimento (ad esempio donazioni estere) ai residenti in Canada.

In altre parole, il conto corrente include le operazioni tra residenti in Canada e non residenti in relazione a beni, servizi, reddito primario (investimento) e secondario (transazione).

Il valore comprende tre componenti principali: beni e servizi, reddito (salari e guadagni da investimenti) e trasferimenti correnti. Il saldo di beni e servizi è calcolato in base alle esportazioni e alle importazioni. Il saldo del reddito include salari e guadagni su investimenti esteri (meno i pagamenti effettuati a investitori non residenti). Per trasferimenti correnti si intendono i trasferimenti di denaro tra residenti e non residenti; tali trasferimenti non sono correlati alle componenti sopra menzionate e possono includere donazioni, aiuti, trasferimenti di denaro privati, pagamenti di pensioni, alimenti, ecc.

Un saldo positivo del conto corrente indica che il paese è un prestatore netto per il resto del mondo. Un valore negativo mostra che la nazione è un mutuatario netto.

L'impatto dell'indicatore sul dollaro canadese può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso la crescita del conto corrente è vista come positiva per le quotazioni in dollari canadesi.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Conto corrente canadese (Canada Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
$​-21.162 B
$​-3.189 B
$​-1.317 B
1 Q 2025
$​-2.127 B
$​-15.588 B
$​-3.560 B
4 Q 2024
$​-4.991 B
$​2.308 B
$​-3.621 B
3 Q 2024
$​-3.229 B
$​-4.303 B
$​-4.701 B
2 Q 2024
$​-8.477 B
$​-9.955 B
$​-5.368 B
1 Q 2024
$​-5.365 B
$​1.019 B
$​-4.508 B
4 Q 2023
$​-1.618 B
$​7.388 B
$​-4.742 B
3 Q 2023
$​-3.223 B
$​-8.884 B
$​-7.318 B
2 Q 2023
$​-6.627 B
$​-11.546 B
$​-3.173 B
1 Q 2023
$​-6.166 B
$​-13.176 B
$​-8.053 B
4 Q 2022
$​-10.640 B
$​-2.698 B
$​-8.413 B
3 Q 2022
$​-11.101 B
$​8.680 B
$​2.645 B
2 Q 2022
$​2.692 B
$​11.104 B
$​2.651 B
1 Q 2022
$​5.026 B
$​7.444 B
$​-0.137 B
4 Q 2021
$​-0.797 B
$​4.329 B
$​0.808 B
3 Q 2021
$​1.369 B
$​-1.052 B
$​1.368 B
2 Q 2021
$​3.581 B
$​-4.298 B
$​1.815 B
1 Q 2021
$​1.184 B
$​-6.699 B
$​-5.274 B
4 Q 2020
$​-7.261 B
$​-7.502 B
$​-10.493 B
3 Q 2020
$​-7.528 B
$​-7.666 B
$​-6.998 B
2 Q 2020
$​-8.626 B
$​-11.410 B
$​-13.216 B
1 Q 2020
$​-11.093 B
$​-11.457 B
$​-9.307 B
4 Q 2019
$​-8.757 B
$​-23.506 B
$​-10.864 B
3 Q 2019
$​-9.855 B
$​-14.067 B
$​-6.740 B
2 Q 2019
$​-6.384 B
$​-17.380 B
$​-16.629 B
1 Q 2019
$​-17.347 B
$​-19.262 B
$​-16.616 B
4 Q 2018
$​-15.483 B
$​-17.112 B
$​-10.108 B
3 Q 2018
$​-10.343 B
$​-18.151 B
$​-16.679 B
2 Q 2018
$​-15.876 B
$​-18.100 B
$​-17.476 B
1 Q 2018
$​-19.496 B
$​-15.242 B
$​-16.486 B
4 Q 2017
$​-16.346 B
$​-16.789 B
$​-18.589 B
3 Q 2017
$​-19.346 B
$​-17.908 B
$​-15.587 B
2 Q 2017
$​-16.320 B
$​-12.920 B
1 Q 2017
$​-14.050 B
$​-11.780 B
4 Q 2016
$​-10.730 B
$​-19.750 B
3 Q 2016
$​-18.300 B
$​-19.020 B
2 Q 2016
$​-19.860 B
$​-16.590 B
1 Q 2016
$​-16.800 B
$​-15.700 B
4 Q 2015
$​-15.380 B
$​-15.310 B
3 Q 2015
$​-16.210 B
$​-16.570 B
2 Q 2015
$​-17.400 B
$​-18.150 B
1 Q 2015
$​-17.500 B
$​-13.100 B
4 Q 2014
$​-13.920 B
$​-8.400 B
3 Q 2014
$​-9.600 B
$​-11.870 B
2 Q 2014
$​-9.910 B
$​-12.390 B
1 Q 2014
$​-12.390 B
$​-16.010 B
4 Q 2013
$​-15.640 B
$​-15.470 B
3 Q 2013
$​-14.800 B
$​-14.580 B
2 Q 2013
$​-15.920 B
$​-14.090 B
1 Q 2013
$​-13.450 B
$​-17.260 B
12
