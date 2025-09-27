Calendario Economico
Indice dei prezzi implicito del prodotto interno lordo (PIL) canadese su base trimestrale (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)
|Basso
|0.0%
|0.7%
|
0.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.6%
|
0.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il deflatore implicito dei prezzi del prodotto interno lordo (PIL) su base trimestrale mostra variazioni dei prezzi di beni e servizi inclusi nel calcolo del PIL in un trimestre rispetto a quello precedente.
Questo indicatore di inflazione consente di valutare la dipendenza della variazione del PIL dalla variazione del livello dei prezzi per il periodo corrente. L'aggiustamento per l'inflazione nel calcolo del PIL consente di effettuare una stima corretta dei cambiamenti reali nella produzione di beni e servizi. I valori del periodo corrente e precedente non possono essere confrontati correttamente senza questo indice.
L'indice è calcolato come il rapporto tra il PIL nominale (espresso nei prezzi di mercato dell'anno in corso) e il PIL reale (nel prezzo dell'anno base) moltiplicato per 100.
Il deflatore del PIL differisce da altri indicatori di inflazione (come l'IPC) in diversi punti.
- Oltre alla spesa dei consumatori, include le spese governative e aziendali.
- L'IPC è calcolato in base al paniere statico dei consumatori dell'anno base, mentre il deflatore del PIL non è collegato a un elenco fisso di beni e servizi prodotti, ma tiene conto di tutto ciò che è stato prodotto nel paese per il periodo corrente. Pertanto, i cambiamenti nella struttura dei consumi o l'emergere di nuove posizioni si riflettono automaticamente nel deflatore del PIL.
- A differenza dell'indice dei prezzi al consumo, il deflatore del PIL non include i prezzi all'importazione.
- A differenza degli indici dei prezzi mensili, il deflatore del PIL viene calcolato trimestralmente.
La crescita del deflatore implicito dei prezzi del PIL indica normalmente una crescita dell'inflazione. Può influire positivamente sulle quotazioni CAD.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi implicito del prodotto interno lordo (PIL) canadese su base trimestrale (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
