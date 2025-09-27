Calendario Economico
Produttività del lavoro canadese su base trimestrale (Canada Labor Productivity q/q)
|Medio
|-1.0%
|0.0%
|
-0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.2%
|
-1.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La produttività del lavoro canadese su base trimestrale mostra un cambiamento nell'efficienza dei lavoratori canadesi che producono beni e servizi nel trimestre dato rispetto al precedente. È misurato come prodotto interno lordo (PIL) reale per ora lavorata.
I dati sono estratti da archivi amministrativi e derivati da indagini periodiche sulla popolazione. Il PIL reale è calcolato applicando un deflatore al PIL nominale, i dati sul valore aggiunto reale sono utilizzati per misurare la produzione delle industrie e dei principali sottosettori dell'economia. Le ore lavorate utilizzate nel calcolo sono misurate in base alle statistiche sul lavoro.
La produttività del lavoro è uno degli indicatori chiave dell'economia nazionale. Riflette il rapporto tra la produttività reale del lavoro e il tempo di lavoro trascorso. I dati vengono utilizzati nell'analisi economica, nella previsione e nell'analisi dei prezzi, nella preparazione delle politiche aziendali private e dei programmi governativi, nonché nella valutazione delle innovazioni tecnologiche che possono essere introdotte nella produzione.
Tuttavia, la produttività del lavoro non dovrebbe essere interpretata come una pura rappresentazione del contributo del lavoro alla produzione. Riflette anche una pletora di altri fattori, come un cambiamento nelle caratteristiche del lavoro, nella gestione delle tecnologie, nell'organizzazione della produzione, nell'allocazione delle risorse e, naturalmente, nel livello della tecnologia.
La crescita della produttività è indice di una maggiore efficienza di utilizzo delle capacità produttive. Dato che i costi del lavoro costituiscono una parte importante delle spese aziendali, l'elevata produttività consente di soddisfare la domanda dei consumatori con meno costi di manodopera. Ciò può portare a una crescita della produzione a breve termine. Pertanto, la crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sul dollaro canadese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produttività del lavoro canadese su base trimestrale (Canada Labor Productivity q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
