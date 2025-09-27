Le esportazioni canadesi riflettono il valore delle merci vendute dai residenti ai non residenti espresso in dollari USA. Il calcolo in dollari del valore delle esportazioni prevede un corretto confronto delle esportazioni canadesi con altri paesi e una corretta valutazione delle statistiche commerciali. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

Tra le principali esportazioni del Canada ci sono le materie prime, compreso il petrolio. Pertanto, una variazione del volume delle esportazioni è un fattore importante nella valutazione della situazione economica. Questo indicatore è una componente importante del PIL del paese.

Tuttavia, l'impatto delle esportazioni sulle quotazioni in dollari canadesi è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, il paese potrebbe iniziare a esportare di più per creare posti di lavoro. I non residenti devono acquistare il dollaro canadese per pagare al fornitore le consegne all'esportazione. Pertanto, la crescita delle esportazioni può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.

Ultimi valori: