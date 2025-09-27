CalendarioSezioni

Cambiamento occupazionale full-time in Canada (Canada Full-Time Employment Change)

Canada
CAD, Dollaro canadese
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Lavoro
Il cambiamento occupazionale full-time in Canada riflette un cambiamento nel numero di persone che hanno un lavoro a tempo pieno nel mese dato. La copertura del calcolo dell'occupazione a tempo pieno include le persone che di solito lavorano non meno di 30 ore settimanali nel loro lavoro principale o nell'unico lavoro.

I dati sull'occupazione a tempo pieno sono calcolati sulla base di un'indagine regolare sulla popolazione a livello nazionale. L'indagine è condotta su tutto il territorio nazionale. Le seguenti categorie non sono incluse nel sondaggio:

  • persone che vivono nelle riserve e in altri insediamenti aborigeni nelle province
  • membri a tempo pieno delle forze armate canadesi
  • persone che vivono in aree estremamente remote con densità di popolazione molto bassa

La caratteristica specifica del calcolo dell'occupazione in Canada è che l'indagine sul lavoro include i quindicenni, a differenza della maggior parte degli altri paesi sviluppati dove la popolazione della forza lavoro include cittadini di età superiore ai 15 anni.

I dati presentati sono destagionalizzati.

I valori degli indicatori devono essere interpretati tenendo presente il contesto. La crescita dell'occupazione a tempo pieno è vista come un fattore favorevole per lo sviluppo dell'economia nazionale.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Cambiamento occupazionale full-time in Canada (Canada Full-Time Employment Change)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-6.0 K
-51.0 K
lug 2025
-51.0 K
13.5 K
giu 2025
13.5 K
57.7 K
mag 2025
57.7 K
31.5 K
apr 2025
31.5 K
-62.0 K
mar 2025
-62.0 K
-19.7 K
feb 2025
-19.7 K
35.2 K
gen 2025
35.2 K
59.1 K
dic 2024
57.5 K
54.2 K
nov 2024
54.2 K
25.6 K
ott 2024
25.6 K
112.0 K
set 2024
112.0 K
-43.6 K
ago 2024
-43.6 K
61.6 K
lug 2024
61.6 K
-3.4 K
giu 2024
-3.4 K
-35.6 K
mag 2024
-35.6 K
40.1 K
apr 2024
40.1 K
-0.7 K
mar 2024
-0.7 K
70.6 K
feb 2024
70.6 K
-11.6 K
gen 2024
-11.6 K
-23.5 K
dic 2023
-23.5 K
59.6 K
nov 2023
59.6 K
-3.3 K
ott 2023
-3.3 K
15.8 K
set 2023
15.8 K
32.2 K
ago 2023
32.2 K
1.7 K
lug 2023
1.7 K
109.6 K
giu 2023
109.6 K
-32.7 K
mag 2023
-32.7 K
-6.2 K
apr 2023
-6.2 K
18.8 K
mar 2023
18.8 K
31.1 K
feb 2023
31.1 K
121.1 K
gen 2023
121.1 K
84.5 K
dic 2022
84.5 K
50.7 K
nov 2022
50.7 K
119.3 K
ott 2022
119.3 K
5.7 K
set 2022
5.7 K
-77.2 K
ago 2022
-77.2 K
-13.1 K
lug 2022
-13.1 K
-4.0 K
giu 2022
-4.0 K
135.4 K
mag 2022
135.4 K
-31.6 K
apr 2022
-31.6 K
92.7 K
mar 2022
92.7 K
121.5 K
feb 2022
121.5 K
-82.7 K
gen 2022
-82.7 K
122.5 K
dic 2021
122.5 K
79.9 K
nov 2021
79.9 K
36.4 K
ott 2021
36.4 K
193.6 K
set 2021
193.6 K
68.5 K
ago 2021
68.5 K
83.0 K
lug 2021
83.0 K
-33.2 K
