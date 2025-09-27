Calendario Economico
Cambiamento occupazionale part-time in Canada (Canada Part-Time Employment Change)
Il cambiamento occupazionale part-time in Canada riflette un cambiamento nel numero di persone che hanno un lavoro part-time nel mese dato. La copertura del calcolo dell'occupazione part-time include le persone che di solito lavorano meno di 30 ore settimanali nel loro lavoro principale o nell'unico lavoro.
I dati sull'occupazione part-time sono calcolati sulla base di un'indagine regolare sulla popolazione a livello nazionale. L'indagine è condotta su tutto il territorio nazionale. Le seguenti categorie non sono incluse nel sondaggio:
- persone che vivono nelle riserve e in altri insediamenti aborigeni nelle province
- membri a tempo pieno delle forze armate canadesi
- persone che vivono in aree estremamente remote con densità di popolazione molto bassa
La caratteristica specifica del calcolo dell'occupazione in Canada è che l'indagine sul lavoro include i quindicenni, a differenza della maggior parte degli altri paesi sviluppati dove la popolazione della forza lavoro include cittadini di età superiore ai 15 anni.
I dati presentati sono destagionalizzati.
I valori degli indicatori devono essere interpretati tenendo presente il contesto. Se analizzata separatamente, la crescita dell'occupazione part-time è un'indicazione di un mercato del lavoro in crescita. Ma se l'occupazione part-time cresce contemporaneamente a una diminuzione dell'occupazione a tempo pieno, questo è visto come un fattore negativo.
