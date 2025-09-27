CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Cambiamento occupazionale part-time in Canada (Canada Part-Time Employment Change)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Lavoro
Basso -59.7 K
10.3 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-59.7 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il cambiamento occupazionale part-time in Canada riflette un cambiamento nel numero di persone che hanno un lavoro part-time nel mese dato. La copertura del calcolo dell'occupazione part-time include le persone che di solito lavorano meno di 30 ore settimanali nel loro lavoro principale o nell'unico lavoro.

I dati sull'occupazione part-time sono calcolati sulla base di un'indagine regolare sulla popolazione a livello nazionale. L'indagine è condotta su tutto il territorio nazionale. Le seguenti categorie non sono incluse nel sondaggio:

  • persone che vivono nelle riserve e in altri insediamenti aborigeni nelle province
  • membri a tempo pieno delle forze armate canadesi
  • persone che vivono in aree estremamente remote con densità di popolazione molto bassa

La caratteristica specifica del calcolo dell'occupazione in Canada è che l'indagine sul lavoro include i quindicenni, a differenza della maggior parte degli altri paesi sviluppati dove la popolazione della forza lavoro include cittadini di età superiore ai 15 anni.

I dati presentati sono destagionalizzati.

I valori degli indicatori devono essere interpretati tenendo presente il contesto. Se analizzata separatamente, la crescita dell'occupazione part-time è un'indicazione di un mercato del lavoro in crescita. Ma se l'occupazione part-time cresce contemporaneamente a una diminuzione dell'occupazione a tempo pieno, questo è visto come un fattore negativo.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Cambiamento occupazionale part-time in Canada (Canada Part-Time Employment Change)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-59.7 K
10.3 K
lug 2025
10.3 K
69.5 K
giu 2025
69.5 K
-48.8 K
mag 2025
-48.8 K
-24.2 K
apr 2025
-24.2 K
29.5 K
mar 2025
29.5 K
20.8 K
feb 2025
20.8 K
40.9 K
gen 2025
40.9 K
31.8 K
dic 2024
33.5 K
-3.6 K
nov 2024
-3.6 K
-11.2 K
ott 2024
-11.2 K
-65.3 K
set 2024
-65.3 K
65.7 K
ago 2024
65.7 K
-64.4 K
lug 2024
-64.4 K
1.9 K
giu 2024
1.9 K
62.4 K
mag 2024
62.4 K
50.3 K
apr 2024
50.3 K
-1.6 K
mar 2024
-1.6 K
-29.9 K
feb 2024
-29.9 K
48.9 K
gen 2024
48.9 K
23.6 K
dic 2023
23.6 K
-34.7 K
nov 2023
-34.7 K
20.8 K
ott 2023
20.8 K
47.9 K
set 2023
47.9 K
7.8 K
ago 2023
7.8 K
-8.1 K
lug 2023
-8.1 K
-49.8 K
giu 2023
-49.8 K
15.5 K
mag 2023
15.5 K
47.6 K
apr 2023
47.6 K
15.9 K
mar 2023
15.9 K
-9.3 K
feb 2023
-9.3 K
28.9 K
gen 2023
28.9 K
19.5 K
dic 2022
19.5 K
-40.6 K
nov 2022
-40.6 K
-11.0 K
ott 2022
-11.0 K
15.4 K
set 2022
15.4 K
37.5 K
ago 2022
37.5 K
-17.5 K
lug 2022
-17.5 K
-39.1 K
giu 2022
-39.1 K
-95.8 K
mag 2022
-95.8 K
47.1 K
apr 2022
47.1 K
-20.3 K
mar 2022
-20.3 K
215.1 K
feb 2022
215.1 K
-117.4 K
gen 2022
-117.4 K
-67.7 K
dic 2021
-67.7 K
73.8 K
nov 2021
73.8 K
-5.2 K
ott 2021
-5.2 K
-36.5 K
set 2021
-36.5 K
21.7 K
ago 2021
21.7 K
11.0 K
lug 2021
11.0 K
263.9 K
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento