Il cambiamento occupazionale part-time in Canada riflette un cambiamento nel numero di persone che hanno un lavoro part-time nel mese dato. La copertura del calcolo dell'occupazione part-time include le persone che di solito lavorano meno di 30 ore settimanali nel loro lavoro principale o nell'unico lavoro.

I dati sull'occupazione part-time sono calcolati sulla base di un'indagine regolare sulla popolazione a livello nazionale. L'indagine è condotta su tutto il territorio nazionale. Le seguenti categorie non sono incluse nel sondaggio:

persone che vivono nelle riserve e in altri insediamenti aborigeni nelle province

membri a tempo pieno delle forze armate canadesi

persone che vivono in aree estremamente remote con densità di popolazione molto bassa

La caratteristica specifica del calcolo dell'occupazione in Canada è che l'indagine sul lavoro include i quindicenni, a differenza della maggior parte degli altri paesi sviluppati dove la popolazione della forza lavoro include cittadini di età superiore ai 15 anni.

I dati presentati sono destagionalizzati.

I valori degli indicatori devono essere interpretati tenendo presente il contesto. Se analizzata separatamente, la crescita dell'occupazione part-time è un'indicazione di un mercato del lavoro in crescita. Ma se l'occupazione part-time cresce contemporaneamente a una diminuzione dell'occupazione a tempo pieno, questo è visto come un fattore negativo.

