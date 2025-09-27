CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Tasso di partecipazione in Canada (Canada Participation Rate)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Lavoro
Basso 65.1% 65.3%
65.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
65.0%
65.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il tasso di partecipazione del Canada è la percentuale del numero totale di persone in età lavorativa (15 anni e oltre) impiegate o attivamente alla ricerca di un impiego, in relazione alla popolazione totale nella fascia di età corrispondente.

L'indicatore è considerato una metrica della parte attiva dell'intera forza lavoro della nazione. Ad esempio, molte persone possono scoraggiarsi in condizioni di recessione economica e smettere di cercare lavoro. Pertanto, tali individui sono esclusi dalla popolazione economicamente attiva. Le statistiche confermano questa logica: durante la recessione, la quota di popolazione economicamente attiva è notevolmente ridotta. Inoltre, la popolazione economicamente attiva non comprende studenti, casalinghe, detenuti e pensionati.

L'indicatore viene solitamente analizzato insieme al tasso di disoccupazione, perché le persone classificate come disoccupate potrebbero non essere partecipanti attivi al mercato del lavoro. D'altra parte, i disoccupati possono avere un reddito e partecipare ai processi economici. Questa categoria può includere pensionati che spendono i loro risparmi o studenti che cercano di acquisire esperienza per entrare nel mercato del lavoro in seguito.

La percentuale di popolazione economicamente attiva può essere ridotta a causa di cambiamenti sociali strutturali, non solo a causa della salute economica generale. Ad esempio, l'aumento del tasso di natalità porta ad una diminuzione del numero di donne che lavorano.

L'interpretazione parallela della quota del tasso di partecipazione e del tasso di disoccupazione consente una migliore comprensione delle tendenze generali dell'occupazione nell'economia.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di partecipazione in Canada (Canada Participation Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
65.1%
65.3%
65.2%
lug 2025
65.2%
65.4%
65.4%
giu 2025
65.4%
65.2%
65.3%
mag 2025
65.3%
65.2%
65.3%
apr 2025
65.3%
65.1%
65.2%
mar 2025
65.2%
65.3%
65.3%
feb 2025
65.3%
65.4%
65.5%
gen 2025
65.5%
65.1%
65.4%
dic 2024
65.1%
65.4%
65.1%
nov 2024
65.1%
64.7%
64.8%
ott 2024
64.8%
64.9%
64.9%
set 2024
64.9%
65.1%
65.1%
ago 2024
65.1%
64.9%
65.0%
lug 2024
65.0%
65.3%
65.3%
giu 2024
65.3%
65.5%
65.4%
mag 2024
65.4%
65.4%
65.4%
apr 2024
65.4%
65.3%
65.3%
mar 2024
65.3%
65.3%
65.3%
feb 2024
65.3%
65.5%
65.3%
gen 2024
65.3%
65.3%
65.5%
dic 2023
65.4%
65.2%
65.6%
nov 2023
65.6%
65.6%
65.6%
ott 2023
65.6%
65.5%
65.6%
set 2023
65.6%
65.5%
65.5%
ago 2023
65.5%
65.6%
65.6%
lug 2023
65.6%
65.6%
65.7%
giu 2023
65.7%
65.5%
65.5%
mag 2023
65.5%
65.6%
65.6%
apr 2023
65.6%
65.6%
65.6%
mar 2023
65.6%
65.7%
65.7%
feb 2023
65.7%
65.3%
65.7%
gen 2023
65.7%
64.9%
65.4%
dic 2022
65.0%
64.8%
64.8%
nov 2022
64.8%
64.8%
64.9%
ott 2022
64.9%
64.7%
64.7%
set 2022
64.7%
64.7%
64.8%
ago 2022
64.8%
64.8%
64.7%
lug 2022
64.7%
65.1%
64.9%
giu 2022
64.9%
65.3%
65.3%
mag 2022
65.3%
65.3%
65.3%
apr 2022
65.3%
65.4%
65.4%
mar 2022
65.4%
65.2%
65.4%
feb 2022
65.4%
65.1%
65.0%
gen 2022
65.0%
65.3%
65.4%
dic 2021
65.3%
65.3%
65.3%
nov 2021
65.3%
65.4%
65.3%
ott 2021
65.3%
65.3%
65.5%
set 2021
65.5%
65.1%
65.1%
ago 2021
65.1%
65.2%
65.2%
lug 2021
65.2%
64.9%
65.2%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento