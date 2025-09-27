I permessi di costruzione canadesi su base mensile indicano una variazione del numero di permessi rilasciati dai comuni canadesi per nuovi progetti di costruzione. L'indicatore è calcolato come variazione nel mese riportato rispetto al precedente.

Il calcolo dell'indicatore comprende il settore residenziale, la costruzione di edifici non residenziali e l'edilizia non residenziale (ponti, cavalcavia, ecc.).

I dati per il calcolo statistico sono raccolti da un sondaggio tra i comuni canadesi che rilasciano permessi. Il numero di comuni attualmente esaminati è di circa 2.400, i quali rappresentano tutte le province e i territori del Canada. I dati dell'indicatore sono destagionalizzati poiché il settore delle costruzioni è sensibile ai cambiamenti stagionali.

Questo è un indicatore principale del settore delle costruzioni canadese. Le statistiche sui permessi di costruzione forniscono dati di origine per il calcolo dei costi di costruzione e la valutazione del capitale fisso netto nel paese su base trimestrale e annuale. Gli analisti vedono la crescita del valore come positiva per il settore delle costruzioni e le industrie correlate (come la produzione di materiali da costruzione, il settore del credito ipotecario, il mercato del lavoro, ecc.).

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari canadesi.

