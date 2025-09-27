CalendarioSezioni

Permessi di costruzione in Canada su base mensile (Canada Building Permits m/m)

Canada
CAD, Dollaro canadese
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
I permessi di costruzione canadesi su base mensile indicano una variazione del numero di permessi rilasciati dai comuni canadesi per nuovi progetti di costruzione. L'indicatore è calcolato come variazione nel mese riportato rispetto al precedente.

Il calcolo dell'indicatore comprende il settore residenziale, la costruzione di edifici non residenziali e l'edilizia non residenziale (ponti, cavalcavia, ecc.).

I dati per il calcolo statistico sono raccolti da un sondaggio tra i comuni canadesi che rilasciano permessi. Il numero di comuni attualmente esaminati è di circa 2.400, i quali rappresentano tutte le province e i territori del Canada. I dati dell'indicatore sono destagionalizzati poiché il settore delle costruzioni è sensibile ai cambiamenti stagionali.

Questo è un indicatore principale del settore delle costruzioni canadese. Le statistiche sui permessi di costruzione forniscono dati di origine per il calcolo dei costi di costruzione e la valutazione del capitale fisso netto nel paese su base trimestrale e annuale. Gli analisti vedono la crescita del valore come positiva per il settore delle costruzioni e le industrie correlate (come la produzione di materiali da costruzione, il settore del credito ipotecario, il mercato del lavoro, ecc.).

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Permessi di costruzione in Canada su base mensile (Canada Building Permits m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-0.1%
-0.4%
-9.5%
giu 2025
-9.0%
4.7%
12.8%
mag 2025
12.0%
2.6%
-6.8%
apr 2025
-6.6%
-0.9%
-5.3%
mar 2025
-4.1%
-14.0%
4.9%
feb 2025
2.9%
-28.2%
-4.3%
gen 2025
-3.2%
-5.1%
11.6%
dic 2024
11.0%
0.8%
-5.6%
nov 2024
-5.9%
-15.0%
-4.1%
ott 2024
-3.1%
-5.9%
11.5%
set 2024
11.5%
-4.5%
-6.3%
ago 2024
-7.0%
-0.3%
20.8%
lug 2024
22.1%
6.8%
-13.0%
giu 2024
-13.9%
5.4%
-12.7%
mag 2024
-12.2%
2.0%
23.4%
apr 2024
20.5%
-1.3%
-12.3%
mar 2024
-11.7%
-9.6%
8.9%
feb 2024
9.3%
-1.7%
12.9%
gen 2024
13.5%
5.6%
-11.5%
dic 2023
-14.0%
-1.7%
-5.0%
nov 2023
-3.9%
3.1%
3.0%
ott 2023
2.3%
0.4%
-8.1%
set 2023
-6.5%
-2.1%
4.3%
ago 2023
3.4%
-2.0%
-3.8%
lug 2023
-1.5%
8.7%
7.5%
giu 2023
6.1%
-6.8%
12.6%
mag 2023
10.5%
-2.4%
-21.0%
apr 2023
-18.8%
0.5%
12.3%
mar 2023
11.3%
-4.7%
5.5%
feb 2023
8.6%
1.6%
-3.7%
gen 2023
-4.0%
3.8%
-7.7%
dic 2022
-7.3%
-2.2%
14.9%
nov 2022
14.1%
3.7%
-5.3%
ott 2022
-1.4%
-2.0%
-18.2%
set 2022
-17.5%
-0.3%
12.0%
ago 2022
11.9%
-0.8%
-7.3%
lug 2022
-6.6%
2.2%
-0.6%
giu 2022
-1.5%
-0.7%
1.6%
mag 2022
2.3%
-3.8%
-1.0%
apr 2022
-0.6%
6.1%
-6.3%
mar 2022
-9.3%
6.0%
24.6%
feb 2022
21.0%
0.2%
-8.2%
gen 2022
-8.8%
0.1%
-2.3%
dic 2021
-1.9%
0.1%
7.6%
nov 2021
6.8%
-0.5%
2.4%
ott 2021
1.3%
0.7%
4.1%
set 2021
4.3%
0.0%
-2.0%
ago 2021
-2.1%
-0.9%
-4.1%
lug 2021
-3.9%
-1.2%
7.2%
giu 2021
6.9%
-5.7%
-12.9%
