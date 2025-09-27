La Banca del Canada annuncia le sue decisioni sul tasso di interesse otto volte l'anno. È uno degli eventi chiave che influenzano le quotazioni del dollaro canadese. La decisione sui tassi di interesse è adottata dal Consiglio direttivo della BOC. Il Consiglio direttivo prende la decisione utilizzando le informazioni fornite dal Comitato di revisione della politica monetaria e dai quattro dipartimenti economici della Banca (sono responsabili dell'analisi della situazione economica del Canada, dell'economia internazionale, della stabilità finanziaria e dei mercati finanziari). Anche il Consiglio utilizza la serie di dati delle statistiche canadesi.

Il processo decisionale si compone di cinque fasi.

Presentazione della proiezione dello staff: uno scenario di base o più probabile, una serie di rischi chiave e scenari alternativi (due settimane prima della decisione sui tassi di interesse).

Il briefing principale avviene una settimana dopo la presentazione della proiezione del personale. Le discussioni informative comprendono gli sviluppi monetari ed economici, le prospettive commerciali e le attuali questioni relative ai processi inflazionistici. I membri di tutti i comitati e dipartimenti della BOC prendono parte al briefing principale.

Raccomandazioni politiche finali (due giorni dopo il briefing principale). Le raccomandazioni sono presentate da un membro anziano del Canadian Economic Analysis Department o dell’International Economic Analysis Department.

La fase di deliberazione e discussione inizia lo stesso giorno della presentazione delle raccomandazioni politiche finali. Solo i membri del Consiglio direttivo della BOC partecipano alla discussione. Questa fase dura due giorni.

Pubblicazione e comunicazione (pubblicazione del comunicato stampa sul tasso di interesse della Banca del Canada).

A seconda delle condizioni inflazionistiche, la BOC può aumentare il tasso di interesse (se l'inflazione è troppo alta), tagliarlo (in caso di deflazione) o lasciarlo invariato (se l'inflazione rimane al livello obiettivo). Il tasso di interesse è lo strumento principale per regolare l'inflazione e che viene implementato dalla Banca del Canada.

Le variazioni degli interessi portano a una volatilità a breve termine del dollaro canadese. Un aumento del tasso di interesse è considerato positivo per la valuta nazionale.

Ultimi valori: