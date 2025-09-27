CalendarioSezioni

Prodotto interno lordo (PIL) canadese annualizzato su base trimestrale (Canada Gross Domestic Product (GDP) Annualized q/q)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
PIL
Medio -1.6% 1.0%
2.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.5%
-1.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il PIL annualizzato su base trimestrale riflette la variazione annua del valore di tutti i beni e servizi prodotti in Canada nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, delle spese di tutte le imprese e delle esportazioni nette del paese. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto interno lordo (PIL) canadese annualizzato su base trimestrale (Canada Gross Domestic Product (GDP) Annualized q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
-1.6%
1.0%
2.0%
1 Q 2025
2.2%
0.8%
2.1%
4 Q 2024
2.6%
0.6%
2.2%
3 Q 2024
1.0%
0.6%
2.2%
2 Q 2024
2.1%
0.3%
1.8%
1 Q 2024
1.7%
0.6%
0.1%
4 Q 2023
1.0%
2.6%
-0.5%
3 Q 2023
-1.1%
-2.2%
1.4%
2 Q 2023
-0.2%
0.8%
2.6%
1 Q 2023
3.1%
2.1%
-0.1%
4 Q 2022
0.0%
2.1%
2.3%
3 Q 2022
2.9%
-2.0%
3.2%
2 Q 2022
3.3%
1.0%
3.1%
1 Q 2022
3.1%
5.7%
6.6%
4 Q 2021
6.7%
-12.7%
5.5%
3 Q 2021
5.4%
8.9%
-3.2%
2 Q 2021
-1.1%
-7.7%
5.5%
1 Q 2021
5.6%
15.3%
9.3%
4 Q 2020
9.6%
38.0%
40.6%
3 Q 2020
40.5%
-41.2%
-38.1%
2 Q 2020
-38.7%
-5.9%
-8.2%
1 Q 2020
-8.2%
3.4%
0.6%
4 Q 2019
0.3%
-3.0%
1.1%
3 Q 2019
1.3%
5.4%
3.5%
2 Q 2019
3.7%
1.5%
0.5%
1 Q 2019
0.4%
0.3%
4 Q 2018
0.4%
2.0%
3 Q 2018
2.0%
2.9%
2 Q 2018
2.9%
1.4%
1 Q 2018
1.3%
1.7%
4 Q 2017
1.7%
1.5%
3 Q 2017
1.7%
4.3%
2 Q 2017
4.5%
3.7%
1 Q 2017
3.7%
2.7%
4 Q 2016
2.6%
3.8%
3 Q 2016
3.5%
-1.3%
2 Q 2016
-1.6%
2.5%
1 Q 2016
2.4%
0.5%
4 Q 2015
0.8%
2.4%
3 Q 2015
2.3%
-0.3%
2 Q 2015
-0.5%
-0.8%
1 Q 2015
-0.6%
2.2%
4 Q 2014
2.4%
3.2%
3 Q 2014
2.8%
3.6%
2 Q 2014
3.1%
0.9%
1 Q 2014
1.2%
2.7%
4 Q 2013
2.9%
2.7%
3 Q 2013
2.7%
1.6%
2 Q 2013
1.7%
2.2%
1 Q 2013
2.5%
