CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Prodotto interno lordo (PIL ) canadese su base annuale (Canada Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
PIL
Medio 0.9% 0.9%
0.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.7%
0.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il PIL su base annuale riflette le variazioni del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti in Canada nel trimestre in corso rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, delle spese di tutte le imprese e delle esportazioni nette del paese. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto interno lordo (PIL ) canadese su base annuale (Canada Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.9%
0.9%
0.9%
giu 2025
0.9%
1.2%
1.1%
mag 2025
1.2%
1.4%
1.4%
apr 2025
1.3%
1.6%
1.8%
mar 2025
1.7%
1.2%
1.6%
feb 2025
1.6%
2.3%
2.3%
gen 2025
2.2%
2.1%
2.1%
dic 2024
2.2%
1.2%
1.8%
nov 2024
1.5%
1.8%
1.9%
ott 2024
1.9%
1.5%
1.8%
set 2024
1.6%
1.3%
1.5%
ago 2024
1.3%
1.3%
1.4%
lug 2024
1.5%
0.9%
1.3%
giu 2024
1.2%
0.9%
1.1%
mag 2024
1.1%
0.8%
1.1%
apr 2024
1.1%
0.6%
0.6%
mar 2024
0.6%
0.9%
0.8%
feb 2024
0.8%
1.0%
0.8%
gen 2024
0.9%
1.0%
1.0%
dic 2023
1.1%
1.3%
0.8%
nov 2023
1.1%
0.8%
0.9%
ott 2023
0.9%
0.7%
0.7%
set 2023
0.6%
1.7%
0.7%
ago 2023
0.9%
1.7%
1.1%
lug 2023
1.1%
1.9%
1.2%
giu 2023
1.1%
1.8%
1.6%
mag 2023
1.9%
1.7%
1.8%
apr 2023
1.7%
2.1%
1.8%
mar 2023
1.7%
2.8%
2.5%
feb 2023
2.5%
2.7%
3.2%
gen 2023
3.0%
2.6%
2.2%
dic 2022
2.3%
3.0%
2.5%
nov 2022
2.8%
3.5%
3.2%
ott 2022
3.1%
4.0%
3.9%
set 2022
3.9%
4.2%
4.1%
ago 2022
4.0%
4.5%
4.4%
lug 2022
4.3%
5.2%
4.6%
giu 2022
4.7%
5.4%
5.5%
mag 2022
5.6%
4.3%
5.1%
apr 2022
5.0%
4.0%
3.5%
mar 2022
3.5%
4.0%
4.0%
feb 2022
4.5%
3.7%
3.6%
gen 2022
3.5%
3.9%
3.7%
dic 2021
3.9%
3.8%
3.9%
nov 2021
3.8%
3.6%
3.9%
ott 2021
3.8%
3.8%
3.6%
set 2021
3.4%
4.4%
4.3%
ago 2021
4.1%
6.4%
4.8%
lug 2021
4.7%
11.7%
7.7%
giu 2021
8.0%
19.5%
13.6%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento