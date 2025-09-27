Calendario Economico
Prodotto interno lordo (PIL) canadese su base mensile (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)
|Medio
|0.2%
|-0.7%
|
-0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.0%
|
0.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il prodotto interno lordo (PIL) del Canada su base mensile riflette una variazione del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti in tutti i settori dell'economia in Canada nel mese in corso rispetto al precedente. Il PIL del Canada è calcolato utilizzando i prezzi di acquisto e rappresenta la somma del valore aggiunto lordo creato da tutti i produttori residenti in Canada. Il calcolo del PIL include eventuali imposte sui prodotti. I sussidi all'impresa, che non sono inclusi nel costo di produzione, sono esclusi dal calcolo.
Il PIL si basa sulla stima monetaria del valore dei beni, quindi richiede un aggiustamento per l'inflazione. A seconda che venga applicato l'aggiustamento, il PIL può essere reale e nominale. Il PIL nominale ignora l'inflazione e la deflazione, ecco perché è difficile misurare la variazione dell'indicatore in base al valore nominale. Il PIL reale tiene conto dell'effetto dell'inflazione e consente il confronto senza soluzione di continuità dell'attività economica su lunghi periodi (ad esempio mostrando la variazione del PIL in relazione all'anno o al trimestre precedente in percentuale). A tal fine, il deflatore del PIL è incluso nella formula di calcolo.
Il calcolo del PIL include dati in 192 industrie (per garantire una sufficiente specificazione dei dati).
Il PIL è solitamente utilizzato come indicatore dello stato dell'economia nazionale e del tenore di vita. La sua crescita è interpretata come il rafforzamento dell'economia e il declino mostra un indebolimento. Pertanto, la crescita del PIL può influenzare positivamente le quotazioni CAD.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto interno lordo (PIL) canadese su base mensile (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
