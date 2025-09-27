Le importazioni canadesi riflettono il valore in dollari USA delle merci importate nel mese specificato. Il calcolo in dollari del valore delle importazioni prevede un corretto confronto delle importazioni canadesi con altri paesi e una corretta valutazione delle statistiche commerciali. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come il Canada, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale in questi casi è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.

Una variazione del volume delle importazioni è un fattore importante nella valutazione della situazione economica. Questo indicatore è una componente significativa del PIL del paese.

L'impatto delle importazioni sulle quotazioni in dollari canadesi è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Generalmente, i residenti in Canada devono vendere il dollaro canadese e acquistare valuta estera per pagare al fornitore per le consegne di importazione. Pertanto, un forte aumento del volume delle importazioni può influire negativamente sulle quotazioni CAD. Tuttavia, l'effetto di questa componente della bilancia commerciale sulla volatilità del CAD è di solito di natura a breve termine.

Ultimi valori: