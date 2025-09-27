CalendarioSezioni

Importazioni canadesi (Canada Imports)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Trade
Basso $​66.798 B
$​67.285 B
Ultima versione
Precedente
$​66.798 B
Prossima versione
Precedente
Le importazioni canadesi riflettono il valore in dollari USA delle merci importate nel mese specificato. Il calcolo in dollari del valore delle importazioni prevede un corretto confronto delle importazioni canadesi con altri paesi e una corretta valutazione delle statistiche commerciali. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come il Canada, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale in questi casi è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.

Una variazione del volume delle importazioni è un fattore importante nella valutazione della situazione economica. Questo indicatore è una componente significativa del PIL del paese.

L'impatto delle importazioni sulle quotazioni in dollari canadesi è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Generalmente, i residenti in Canada devono vendere il dollaro canadese e acquistare valuta estera per pagare al fornitore per le consegne di importazione. Pertanto, un forte aumento del volume delle importazioni può influire negativamente sulle quotazioni CAD. Tuttavia, l'effetto di questa componente della bilancia commerciale sulla volatilità del CAD è di solito di natura a breve termine.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Importazioni canadesi (Canada Imports)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
$​66.798 B
$​67.285 B
giu 2025
$​67.604 B
$​66.688 B
mag 2025
$​66.664 B
$​67.721 B
apr 2025
$​67.581 B
$​70.013 B
mar 2025
$​70.401 B
$​71.443 B
feb 2025
$​71.633 B
$​71.083 B
gen 2025
$​70.492 B
$​68.933 B
dic 2024
$​68.755 B
$​67.183 B
nov 2024
$​66.429 B
$​65.226 B
ott 2024
$​65.141 B
$​64.822 B
set 2024
$​65.145 B
$​65.427 B
ago 2024
$​65.408 B
$​65.223 B
lug 2024
$​64.974 B
$​66.097 B
giu 2024
$​66.011 B
$​64.802 B
mag 2024
$​64.372 B
$​65.431 B
apr 2024
$​65.495 B
$​64.797 B
mar 2024
$​64.840 B
$​65.621 B
feb 2024
$​65.233 B
$​62.370 B
gen 2024
$​61.789 B
$​64.235 B
dic 2023
$​64.385 B
$​64.267 B
nov 2023
$​64.172 B
$​62.970 B
ott 2023
$​63.013 B
$​64.810 B
set 2023
$​64.991 B
$​64.329 B
ago 2023
$​63.839 B
$​61.499 B
lug 2023
$​61.404 B
$​64.887 B
giu 2023
$​64.428 B
$​64.734 B
mag 2023
$​64.968 B
$​63.067 B
apr 2023
$​62.908 B
$​63.013 B
mar 2023
$​62.591 B
$​64.483 B
feb 2023
$​64.611 B
$​65.454 B
gen 2023
$​65.101 B
$​63.130 B
dic 2022
$​63.127 B
$​63.965 B
nov 2022
$​64.413 B
$​65.763 B
ott 2022
$​65.823 B
$​65.435 B
set 2022
$​65.228 B
$​64.937 B
ago 2022
$​63.864 B
$​64.973 B
lug 2022
$​64.198 B
$​65.345 B
giu 2022
$​64.858 B
$​63.793 B
mag 2022
$​63.112 B
$​63.538 B
apr 2022
$​62.811 B
$​61.667 B
mar 2022
$​61.143 B
$​56.758 B
feb 2022
$​56.083 B
$​54.002 B
gen 2022
$​54.000 B
$​58.298 B
dic 2021
$​57.749 B
$​55.681 B
nov 2021
$​55.439 B
$​54.156 B
ott 2021
$​54.090 B
$​51.387 B
set 2021
$​51.140 B
$​52.750 B
ago 2021
$​52.506 B
$​53.277 B
lug 2021
$​52.971 B
$​50.851 B
giu 2021
$​50.531 B
$​51.020 B
1234
