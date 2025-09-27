CalendarioSezioni

Saldo di bilancio canadese (Canada Budget Balance)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Dipartimento delle Finanze canadese (Department of Finance Canada)
Settore
Governo
Il saldo di bilancio riflette la differenza tra le entrate e le spese del governo durante il periodo segnalato. Un saldo di bilancio positivo indica un surplus e può essere visto come positivo per il dollaro canadese, mentre un valore negativo è visto come sfavorevole per le quotazioni CAD.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo di bilancio canadese (Canada Budget Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
N/D
$​0.333 B
$​3.629 B
giu 2025
$​3.629 B
mag 2025
N/D
$​-10.305 B
$​-23.880 B
mar 2025
$​-23.880 B
$​-6.278 B
$​7.574 B
feb 2025
$​7.574 B
$​5.718 B
$​-5.134 B
gen 2025
$​-5.134 B
$​-3.544 B
$​1.002 B
dic 2024
$​1.002 B
$​-6.322 B
$​-8.213 B
nov 2024
$​-8.213 B
$​1.288 B
$​-1.493 B
ott 2024
$​-1.493 B
$​-8.026 B
$​-3.169 B
set 2024
$​-3.169 B
$​1.083 B
$​-2.546 B
ago 2024
$​-2.546 B
$​-2.262 B
$​-4.412 B
lug 2024
$​-4.412 B
$​-3.838 B
$​0.939 B
giu 2024
$​0.939 B
$​-4.965 B
$​1.101 B
mag 2024
$​1.101 B
$​-6.940 B
$​-33.594 B
mar 2024
$​-33.594 B
$​20.431 B
$​8.339 B
feb 2024
$​8.339 B
$​-2.059 B
gen 2024
$​-2.059 B
$​-7.358 B
$​-4.472 B
dic 2023
$​-4.472 B
$​-7.312 B
$​-4.013 B
nov 2023
$​-4.013 B
$​-0.584 B
$​-6.959 B
ott 2023
$​-6.959 B
$​-5.827 B
$​-3.883 B
set 2023
$​-3.883 B
$​-6.291 B
$​-3.053 B
ago 2023
$​-3.053 B
$​-6.249 B
$​-4.860 B
lug 2023
$​-4.860 B
$​-5.006 B
$​2.105 B
giu 2023
$​2.105 B
$​-5.300 B
$​3.346 B
mag 2023
$​3.346 B
$​-20.209 B
$​-44.405 B
mar 2023
$​-44.405 B
$​-0.167 B
$​9.533 B
feb 2023
$​9.533 B
$​-1.214 B
$​-0.906 B
gen 2023
$​-0.906 B
$​-0.878 B
$​-1.983 B
dic 2022
$​-1.983 B
$​-0.163 B
$​-3.379 B
nov 2022
$​-3.379 B
$​0.636 B
$​-1.896 B
ott 2022
$​-1.896 B
$​1.329 B
$​-2.157 B
set 2022
$​-2.157 B
$​1.990 B
$​-2.454 B
ago 2022
$​-2.454 B
$​2.592 B
$​-3.867 B
lug 2022
$​-3.867 B
$​3.258 B
$​4.877 B
giu 2022
$​4.877 B
$​2.331 B
$​2.661 B
mag 2022
$​2.661 B
$​-3.259 B
$​-25.748 B
mar 2022
$​-25.748 B
$​9.992 B
$​5.470 B
feb 2022
$​5.470 B
$​7.822 B
$​-5.176 B
gen 2022
$​-5.176 B
$​7.942 B
$​3.583 B
dic 2021
$​3.583 B
$​4.301 B
$​-1.443 B
nov 2021
$​-1.443 B
$​0.940 B
$​-3.684 B
ott 2021
$​-3.684 B
$​-3.778 B
$​-11.414 B
set 2021
$​-11.414 B
$​-6.888 B
$​-9.827 B
ago 2021
$​-9.827 B
$​-11.691 B
$​-11.980 B
lug 2021
$​-11.980 B
$​-15.154 B
$​-12.709 B
giu 2021
$​-12.709 B
$​-34.088 B
$​-13.980 B
mag 2021
$​-13.980 B
$​-51.812 B
$​-31.443 B
mar 2021
$​-31.443 B
$​-4.735 B
$​-14.374 B
feb 2021
$​-14.374 B
$​-6.152 B
$​-20.009 B
gen 2021
$​-20.009 B
$​-23.661 B
$​-16.153 B
