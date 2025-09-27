CalendarioSezioni

Tasso di utilizzo della capacità canadese (Canada Capacity Utilization Rate)

Canada
CAD, Dollaro canadese
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Il tasso di utilizzo della capacità del Canada riflette l'intensità con cui le industrie utilizzano la loro capacità produttiva. L'indicatore mostra la percentuale di produzione effettiva e potenziale. La produzione effettiva è misurata in base al PIL trimestrale (per i settori appropriati). L'industria agricola è esclusa dal calcolo dell'indicatore. L'indice è pubblicato trimestralmente.

I dati vengono raccolti dai sondaggi delle statistiche canadesi e da altre fonti. Il valore e la dinamica del tasso sono utilizzati da vari dipartimenti e agenzie, come quelli di statistica in Canada, la Banca del Canada, le associazioni di categoria, ecc. Il tasso di utilizzo della capacità viene generalmente analizzato in combinazione con la produzione industriale. Mostra quanto efficientemente le aziende utilizzano attrezzature, tecnologia e manodopera, oltre a indicare l'attività di produzione nel paese. Il livello di utilizzo della capacità superiore all'82% indica un aumento della produzione che consente di prevedere la crescita dei prezzi o le carenze di approvvigionamento nel prossimo futuro.

La crescita del tasso di utilizzo della capacità è interpretata come un fattore positivo per lo sviluppo dell'economia nazionale. Inoltre, ciò può avere un effetto positivo sul valore del prodotto interno lordo. Pertanto, un valore più elevato è visto come positivo per le quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di utilizzo della capacità canadese (Canada Capacity Utilization Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
79.3%
80.1%
79.9%
1 Q 2025
80.1%
80.1%
79.7%
4 Q 2024
79.8%
79.2%
79.4%
3 Q 2024
79.3%
78.8%
79.1%
2 Q 2024
79.1%
81.9%
78.6%
1 Q 2024
78.5%
79.2%
78.6%
4 Q 2023
78.7%
80.6%
78.8%
3 Q 2023
79.7%
81.7%
79.6%
2 Q 2023
81.4%
81.9%
81.8%
1 Q 2023
81.9%
82.2%
81.8%
4 Q 2022
81.7%
83.3%
82.2%
3 Q 2022
82.6%
83.0%
82.8%
2 Q 2022
83.8%
82.5%
81.9%
1 Q 2022
82.0%
82.3%
82.0%
4 Q 2021
82.9%
81.8%
81.7%
3 Q 2021
81.4%
81.9%
82.0%
2 Q 2021
82.0%
80.5%
81.4%
1 Q 2021
81.7%
77.9%
79.7%
4 Q 2020
79.2%
73.6%
77.4%
3 Q 2020
76.5%
67.9%
70.7%
2 Q 2020
70.3%
81.1%
79.8%
1 Q 2020
79.8%
78.3%
81.4%
4 Q 2019
81.2%
81.4%
81.5%
3 Q 2019
81.7%
81.4%
83.3%
2 Q 2019
83.3%
80.3%
81.1%
1 Q 2019
80.9%
79.6%
81.8%
4 Q 2018
81.7%
86.1%
82.8%
3 Q 2018
82.6%
86.1%
84.1%
2 Q 2018
85.5%
86.7%
83.7%
1 Q 2018
86.1%
86.5%
85.6%
4 Q 2017
86.0%
85.7%
85.1%
3 Q 2017
85.0%
86.0%
84.3%
2 Q 2017
85.0%
83.3%
1 Q 2017
83.3%
81.8%
4 Q 2016
82.2%
81.9%
3 Q 2016
81.9%
80.0%
2 Q 2016
80.0%
81.4%
1 Q 2016
81.4%
80.9%
4 Q 2015
81.1%
82.0%
3 Q 2015
82.0%
81.4%
2 Q 2015
81.3%
82.7%
1 Q 2015
82.7%
83.6%
4 Q 2014
83.6%
83.4%
3 Q 2014
83.4%
82.7%
2 Q 2014
82.8%
82.5%
1 Q 2014
82.1%
82.0%
4 Q 2013
82.2%
81.7%
3 Q 2013
81.7%
80.6%
2 Q 2013
81.1%
81.1%
1 Q 2013
81.1%
80.7%
