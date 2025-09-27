Il tasso di utilizzo della capacità del Canada riflette l'intensità con cui le industrie utilizzano la loro capacità produttiva. L'indicatore mostra la percentuale di produzione effettiva e potenziale. La produzione effettiva è misurata in base al PIL trimestrale (per i settori appropriati). L'industria agricola è esclusa dal calcolo dell'indicatore. L'indice è pubblicato trimestralmente.

I dati vengono raccolti dai sondaggi delle statistiche canadesi e da altre fonti. Il valore e la dinamica del tasso sono utilizzati da vari dipartimenti e agenzie, come quelli di statistica in Canada, la Banca del Canada, le associazioni di categoria, ecc. Il tasso di utilizzo della capacità viene generalmente analizzato in combinazione con la produzione industriale. Mostra quanto efficientemente le aziende utilizzano attrezzature, tecnologia e manodopera, oltre a indicare l'attività di produzione nel paese. Il livello di utilizzo della capacità superiore all'82% indica un aumento della produzione che consente di prevedere la crescita dei prezzi o le carenze di approvvigionamento nel prossimo futuro.

La crescita del tasso di utilizzo della capacità è interpretata come un fattore positivo per lo sviluppo dell'economia nazionale. Inoltre, ciò può avere un effetto positivo sul valore del prodotto interno lordo. Pertanto, un valore più elevato è visto come positivo per le quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori: