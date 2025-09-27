CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Cambiamento occupazionale canadese (Canada Employment Change)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Lavoro
Medio -65.5 K -77.4 K
-40.8 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-31.6 K
-65.5 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il cambiamento occupazionale in Canada riflette un cambiamento nel numero di persone che hanno un lavoro a tempo pieno o part-time nel mese dato. La copertura del calcolo dell'occupazione part-time include le persone che di solito lavorano meno di 30 ore settimanali, l'occupazione a tempo pieno significa 30 e più ore di lavoro.

I dati sull'occupazione a tempo pieno sono calcolati sulla base di un'indagine regolare sulla popolazione a livello nazionale. L'indagine è condotta su tutto il territorio nazionale. Le seguenti categorie non sono incluse nel sondaggio:

  • persone che vivono nelle riserve e in altri insediamenti aborigeni nelle province
  • membri a tempo pieno delle forze armate canadesi
  • persone che vivono in aree estremamente remote con densità di popolazione molto bassa

La caratteristica specifica del calcolo dell'occupazione in Canada è che l'indagine sul lavoro include i quindicenni, a differenza della maggior parte degli altri paesi sviluppati dove la popolazione della forza lavoro include cittadini di età superiore ai 15 anni.

I dati presentati sono destagionalizzati.

I valori degli indicatori devono essere interpretati tenendo presente il contesto. La crescita dell'occupazione a tempo pieno è vista come un fattore favorevole per lo sviluppo dell'economia nazionale.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Cambiamento occupazionale canadese (Canada Employment Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-65.5 K
-77.4 K
-40.8 K
lug 2025
-40.8 K
70.0 K
83.1 K
giu 2025
83.1 K
-37.5 K
8.8 K
mag 2025
8.8 K
42.7 K
7.4 K
apr 2025
7.4 K
20.2 K
-32.6 K
mar 2025
-32.6 K
-34.7 K
1.1 K
feb 2025
1.1 K
25.8 K
76.0 K
gen 2025
76.0 K
49.3 K
91.0 K
dic 2024
90.9 K
14.2 K
50.5 K
nov 2024
50.5 K
13.5 K
14.5 K
ott 2024
14.5 K
17.8 K
46.7 K
set 2024
46.7 K
8.6 K
22.1 K
ago 2024
22.1 K
8.0 K
-2.8 K
lug 2024
-2.8 K
18.2 K
-1.4 K
giu 2024
-1.4 K
23.0 K
26.7 K
mag 2024
26.7 K
46.1 K
90.4 K
apr 2024
90.4 K
22.6 K
-2.2 K
mar 2024
-2.2 K
30.6 K
40.7 K
feb 2024
40.7 K
33.3 K
37.3 K
gen 2024
37.3 K
34.7 K
0.1 K
dic 2023
0.1 K
53.9 K
24.9 K
nov 2023
24.9 K
-3.8 K
17.5 K
ott 2023
17.5 K
-4.2 K
63.8 K
set 2023
63.8 K
0.5 K
39.9 K
ago 2023
39.9 K
7.2 K
-6.4 K
lug 2023
-6.4 K
7.1 K
59.9 K
giu 2023
59.9 K
3.2 K
-17.3 K
mag 2023
-17.3 K
1.1 K
41.4 K
apr 2023
41.4 K
-1.2 K
34.7 K
mar 2023
34.7 K
-4.2 K
21.8 K
feb 2023
21.8 K
-9.1 K
150.0 K
gen 2023
150.0 K
-10.7 K
104.0 K
dic 2022
104.0 K
-5.2 K
10.1 K
nov 2022
10.1 K
6.0 K
108.3 K
ott 2022
108.3 K
20.0 K
21.1 K
set 2022
21.1 K
13.6 K
-39.7 K
ago 2022
-39.7 K
-8.8 K
-30.6 K
lug 2022
-30.6 K
-20.2 K
-43.2 K
giu 2022
-43.2 K
-11.3 K
39.8 K
mag 2022
39.8 K
5.6 K
15.3 K
apr 2022
15.3 K
10.8 K
72.5 K
mar 2022
72.5 K
6.5 K
336.6 K
feb 2022
336.6 K
9.2 K
-200.1 K
gen 2022
-200.1 K
3.9 K
54.7 K
dic 2021
54.7 K
-23.5 K
153.7 K
nov 2021
153.7 K
-22.8 K
31.2 K
ott 2021
31.2 K
19.3 K
157.1 K
set 2021
157.1 K
37.1 K
90.2 K
ago 2021
90.2 K
7.3 K
94.0 K
lug 2021
94.0 K
-37.3 K
230.7 K
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento