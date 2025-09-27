Calendario Economico
Cambiamento occupazionale canadese (Canada Employment Change)
|Medio
|-65.5 K
|-77.4 K
|
-40.8 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-31.6 K
|
-65.5 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il cambiamento occupazionale in Canada riflette un cambiamento nel numero di persone che hanno un lavoro a tempo pieno o part-time nel mese dato. La copertura del calcolo dell'occupazione part-time include le persone che di solito lavorano meno di 30 ore settimanali, l'occupazione a tempo pieno significa 30 e più ore di lavoro.
I dati sull'occupazione a tempo pieno sono calcolati sulla base di un'indagine regolare sulla popolazione a livello nazionale. L'indagine è condotta su tutto il territorio nazionale. Le seguenti categorie non sono incluse nel sondaggio:
- persone che vivono nelle riserve e in altri insediamenti aborigeni nelle province
- membri a tempo pieno delle forze armate canadesi
- persone che vivono in aree estremamente remote con densità di popolazione molto bassa
La caratteristica specifica del calcolo dell'occupazione in Canada è che l'indagine sul lavoro include i quindicenni, a differenza della maggior parte degli altri paesi sviluppati dove la popolazione della forza lavoro include cittadini di età superiore ai 15 anni.
I dati presentati sono destagionalizzati.
I valori degli indicatori devono essere interpretati tenendo presente il contesto. La crescita dell'occupazione a tempo pieno è vista come un fattore favorevole per lo sviluppo dell'economia nazionale.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Cambiamento occupazionale canadese (Canada Employment Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress