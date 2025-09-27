Il cambiamento occupazionale in Canada riflette un cambiamento nel numero di persone che hanno un lavoro a tempo pieno o part-time nel mese dato. La copertura del calcolo dell'occupazione part-time include le persone che di solito lavorano meno di 30 ore settimanali, l'occupazione a tempo pieno significa 30 e più ore di lavoro.

I dati sull'occupazione a tempo pieno sono calcolati sulla base di un'indagine regolare sulla popolazione a livello nazionale. L'indagine è condotta su tutto il territorio nazionale. Le seguenti categorie non sono incluse nel sondaggio:

persone che vivono nelle riserve e in altri insediamenti aborigeni nelle province

membri a tempo pieno delle forze armate canadesi

persone che vivono in aree estremamente remote con densità di popolazione molto bassa

La caratteristica specifica del calcolo dell'occupazione in Canada è che l'indagine sul lavoro include i quindicenni, a differenza della maggior parte degli altri paesi sviluppati dove la popolazione della forza lavoro include cittadini di età superiore ai 15 anni.

I dati presentati sono destagionalizzati.

I valori degli indicatori devono essere interpretati tenendo presente il contesto. La crescita dell'occupazione a tempo pieno è vista come un fattore favorevole per lo sviluppo dell'economia nazionale.

Ultimi valori: