Il saldo di bilancio nell’anno fiscale riflette la differenza tra le entrate e le spese del governo durante l'anno fiscale in corso. In Canada, l'anno fiscale è il periodo dal 31 marzo al 1 aprile. Un saldo di bilancio positivo indica un surplus e può essere visto come positivo per il dollaro canadese, mentre un valore negativo è visto come sfavorevole per le quotazioni CAD.

