CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Saldo di bilancio canadese, anno fiscale (Canada Budget Balance, Fiscal Year)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Dipartimento delle Finanze canadese (Department of Finance Canada)
Settore
Governo
Basso N/D $​-10.718 B
$​-3.338 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il saldo di bilancio nell’anno fiscale riflette la differenza tra le entrate e le spese del governo durante l'anno fiscale in corso. In Canada, l'anno fiscale è il periodo dal 31 marzo al 1 aprile. Un saldo di bilancio positivo indica un surplus e può essere visto come positivo per il dollaro canadese, mentre un valore negativo è visto come sfavorevole per le quotazioni CAD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo di bilancio canadese, anno fiscale (Canada Budget Balance, Fiscal Year)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
N/D
$​-10.718 B
$​-3.338 B
giu 2025
$​-3.338 B
mag 2025
N/D
$​-13.057 B
$​-43.154 B
mar 2025
$​-43.154 B
$​-9.594 B
$​-19.274 B
feb 2025
$​-19.274 B
$​-9.147 B
$​-26.849 B
gen 2025
$​-26.849 B
$​-12.346 B
$​-21.715 B
dic 2024
$​-21.715 B
$​-16.661 B
$​-22.717 B
nov 2024
$​-22.717 B
$​-18.163 B
$​-14.504 B
ott 2024
$​-14.504 B
$​-6.283 B
$​-13.010 B
set 2024
$​-13.010 B
$​3.599 B
$​-9.841 B
ago 2024
$​-9.841 B
$​5.596 B
$​-7.294 B
lug 2024
$​-7.294 B
$​-2.596 B
$​-2.882 B
giu 2024
$​-2.882 B
$​-13.271 B
$​-3.893 B
mag 2024
$​-3.893 B
$​-18.685 B
$​-50.928 B
mar 2024
$​-50.928 B
$​-10.820 B
$​-17.334 B
feb 2024
$​-17.334 B
$​-25.673 B
gen 2024
$​-25.673 B
$​-10.786 B
$​-23.613 B
dic 2023
$​-23.613 B
$​-9.131 B
$​-19.141 B
nov 2023
$​-19.141 B
$​-4.955 B
$​-15.131 B
ott 2023
$​-15.131 B
$​-6.228 B
$​-8.170 B
set 2023
$​-8.170 B
$​-2.761 B
$​-4.287 B
ago 2023
$​-4.287 B
$​1.194 B
$​-1.236 B
lug 2023
$​-1.236 B
$​2.571 B
$​3.624 B
giu 2023
$​3.624 B
$​-19.895 B
$​1.519 B
mag 2023
$​1.519 B
$​-19.170 B
$​-41.314 B
mar 2023
$​-41.314 B
$​-1.675 B
$​3.091 B
feb 2023
$​3.091 B
$​-5.988 B
$​-6.442 B
gen 2023
$​-6.442 B
$​-4.544 B
$​-5.536 B
dic 2022
$​-5.536 B
$​-1.863 B
$​-3.554 B
nov 2022
$​-3.554 B
$​0.774 B
$​-0.174 B
ott 2022
$​-0.174 B
$​2.799 B
$​1.722 B
set 2022
$​1.722 B
$​5.104 B
$​3.878 B
ago 2022
$​3.878 B
$​8.265 B
$​6.332 B
lug 2022
$​6.332 B
$​7.761 B
$​10.200 B
giu 2022
$​10.200 B
$​-45.116 B
$​5.323 B
mag 2022
$​5.323 B
$​-83.817 B
$​-95.566 B
mar 2022
$​-95.566 B
$​-73.046 B
$​-69.819 B
feb 2022
$​-69.819 B
$​-73.297 B
$​-75.289 B
gen 2022
$​-75.289 B
$​-72.408 B
$​-70.113 B
dic 2021
$​-70.113 B
$​-73.553 B
$​-73.695 B
nov 2021
$​-73.695 B
$​-70.955 B
$​-72.252 B
ott 2021
$​-72.252 B
$​-63.312 B
$​-68.568 B
set 2021
$​-68.568 B
$​-53.063 B
$​-57.154 B
ago 2021
$​-57.154 B
$​73.282 B
$​-48.452 B
lug 2021
$​-48.452 B
$​10.378 B
$​-36.471 B
giu 2021
$​-36.471 B
$​22.118 B
$​-23.762 B
mag 2021
$​-23.762 B
$​-355.701 B
$​-313.999 B
mar 2021
$​-313.999 B
$​-255.488 B
$​-282.555 B
feb 2021
$​-282.555 B
$​-230.475 B
$​-268.181 B
gen 2021
$​-268.181 B
$​-283.042 B
$​-248.172 B
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento