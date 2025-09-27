CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) dell’Ivey in Canada (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Ivey Business School
Settore
Azienda
Medio 50.1 54.0
55.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
52.2
50.1
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) dell’Ivey in Canada mostra l'attività economica nell'ultimo mese calcolata dalla Ivey School of Business.

L'indicatore è calcolato sulla base di un'indagine sui responsabili degli acquisti nelle aziende del settore privato e pubblico. L'indagine coinvolge rappresentanti di diverse centinaia di aziende selezionate in considerazione del loro campo di attività e della loro posizione geografica. Gli intervistati rispondono alle domande sul fatto che gli acquisti, l'occupazione, le forniture e i prezzi nel loro settore siano migliorati, peggiorati o non siano cambiati nel mese riportato. Le risposte alle domande non contengono valutazioni quantitative, mentre gli intervistati descrivono le attività in termini di "più alto", "più basso" o "invariato" rispetto al mese precedente.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di economiche.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore manifatturiero. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita dell'indice è un'indicazione di cambiamenti favorevoli nelle condizioni di mercato e può essere vista come positiva per il dollaro canadese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) dell’Ivey in Canada (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
50.1
54.0
55.8
lug 2025
55.8
52.7
53.3
giu 2025
53.3
51.4
48.9
mag 2025
48.9
52.4
47.9
apr 2025
47.9
51.8
51.3
mar 2025
51.3
55.4
55.3
feb 2025
55.3
48.5
47.1
gen 2025
47.1
52.9
54.7
dic 2024
54.7
52.1
52.3
nov 2024
52.3
51.5
52.0
ott 2024
52.0
53.7
53.1
set 2024
53.1
56.4
48.2
ago 2024
48.2
57.9
57.6
lug 2024
57.6
56.5
62.5
giu 2024
62.5
54.0
52.0
mag 2024
52.0
58.8
63.0
apr 2024
63.0
53.9
57.5
mar 2024
57.5
52.1
53.9
feb 2024
53.9
56.4
56.5
gen 2024
56.5
55.5
56.3
dic 2023
56.3
54.0
54.7
nov 2023
54.7
53.2
53.4
ott 2023
53.4
53.2
53.1
set 2023
53.1
51.8
53.5
ago 2023
53.5
52.1
48.6
lug 2023
48.6
52.7
50.2
giu 2023
50.2
53.5
53.5
mag 2023
53.5
54.2
56.8
apr 2023
56.8
54.8
58.2
mar 2023
58.2
56.1
51.6
feb 2023
51.6
57.7
60.1
gen 2023
60.1
55.2
49.3
dic 2022
33.4
60.9
51.4
nov 2022
51.4
61.3
50.1
ott 2022
50.1
61.3
59.5
set 2022
59.5
60.9
60.9
ago 2022
60.9
61.1
49.6
lug 2022
49.6
61.7
62.2
giu 2022
62.2
61.2
72.0
mag 2022
72.0
61.0
66.3
apr 2022
66.3
67.6
74.2
mar 2022
74.2
55.7
60.6
feb 2022
60.6
47.8
50.7
gen 2022
50.7
63.2
45.0
dic 2021
45.0
64.0
61.2
nov 2021
61.2
63.8
59.3
ott 2021
59.3
62.7
70.4
set 2021
70.4
60.7
66.0
ago 2021
66.0
40.4
56.4
lug 2021
56.4
58.3
71.9
1234
